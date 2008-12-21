AKP'den içkili yemek!

Edirne’de AKP Merkez İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği dayanışma yemeğine 850 kişi katıldı, Edirne Romanlar Derneği üyeleri gösteri sundu. Dayanışma yemeğinde mönüde olmamasına karşın bazı davetliler ‘ekstra’ sipariş vererek alkol aldı.



AKP Edirne Merkez İlçe Teşkilatı, yaklaşan yerel seçimler öncesi İstasyon mahallesinde bulunan Sivrikaya Restoran'da dayanışma yemeği düzenledi. AKP Edirne Belediye Başkan aday adayları Mustafa Hatipler, Müjdat Kahve, Ayhan Demir, Hüseyin Asker ve çok sayıda partilinin katıldığı yemekte Edirne Romanlar Derneği üyeleri davetlilere gösteri sundu.

Bazı davetliler ise, yemekteki mönüde alkollü içki olmadığı için kendi paraları ile rakı ve bira sipariş verip içti. Yaklaşık 4 saat süren yemekte partililere yaklaşık 30 şişe rakı ile 100 şişe bira satıldı. Partinin Belediye başkan aday adayları ve önde gelen isimlerinin ise alkol almadığı gözlendi.



AKP Edirne İl Başkanvekili Demirkan Çağlayan'ın belediye başkan aday adaylarını davetlilere tanıttığı gecede Türk Bayrağı ve Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın halıya dokunmaş fotoğrafı açık artırma ile satışa sunuldu. 3 bin YTL ile başlayan açık artırma sonrası bu iki halı dokumayı, Edirne Tarım ve Kalkınma Derneği Başkanı Adem Bayrak 5 bin 750 YTL’ye satın aldı.



2009 yılında yapılacak olan yerel seçimlerin Türkiye ve Edirne için çok önemli olduğunu belirten AKP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Suiçmez, yerel seçimlerden sonra Edirne’de kendi partilerinden bir belediye başkanı görmek istediklerini söyledi.

Yemeğin içkisiz olarak hazırlandığını belirten Suiçmez, “Mönümüzde içki yok. Ancak, isteyen kendi ücretini ödeyerek içkisini içebilir. Herkesin kişisel yaşantısına saygımız var” diye konuştu.

