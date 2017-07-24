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Politika

AKP'den iç tüzük değişiklik teklifine 'Temel Kanun' formülü; görüşmeler de 16 saatlik bir kısaltma olacak

AKP daha önce de 9 maddelik düzenlemeleri 'Temel Kanun' yöntemiyle görüşmüştü

24 Temmuz 2017 20:30

AKP, TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşmelerine geçilmesi  beklenen 18 maddelik  İç  Tüzük Değişiklik teklifini ' Temel Kanun'  yöntemiyle görüşecek. Teklifin maddeleri yerine bölümlerin görüşülmesini öngören Temel Kanun'la  görüşmelerde 16 saatlik bir zaman kazanılması hesaplanıyor. AKP daha önce de  11 ve 9 maddelik bazı düzenlemeleri Temel Kanun yaparak görüşmüştü. 

Genel Kurul'da 18 Maddelik iç tüzük değişiklik  teklifi,  iki bölüm halinde görüşülecek. Bölümler üzerinde söz alınacak. Değiliklik önergleri üzerinde de 5'er dakikalık  konuşma hakkı bulunuyor. 

TBMM Başkanlığı'na AKP ve MHP'nin ortak imzalarıyla  sunulan değişiklik teklifinin Anayasa Komisyonu görüşmeleri 63 saat sürmüştü.   

 

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