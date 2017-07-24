AKP'den iç tüzük değişiklik teklifine 'Temel Kanun' formülü; görüşmeler de 16 saatlik bir kısaltma olacak

AKP, TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşmelerine geçilmesi beklenen 18 maddelik İç Tüzük Değişiklik teklifini ' Temel Kanun' yöntemiyle görüşecek. Teklifin maddeleri yerine bölümlerin görüşülmesini öngören Temel Kanun'la görüşmelerde 16 saatlik bir zaman kazanılması hesaplanıyor. AKP daha önce de 11 ve 9 maddelik bazı düzenlemeleri Temel Kanun yaparak görüşmüştü.

Genel Kurul'da 18 Maddelik iç tüzük değişiklik teklifi, iki bölüm halinde görüşülecek. Bölümler üzerinde söz alınacak. Değiliklik önergleri üzerinde de 5'er dakikalık konuşma hakkı bulunuyor.

TBMM Başkanlığı'na AKP ve MHP'nin ortak imzalarıyla sunulan değişiklik teklifinin Anayasa Komisyonu görüşmeleri 63 saat sürmüştü.