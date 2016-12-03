AKP'den HDP ve CHP'ye yanıt: Bilmediğimiz boş bir anayasa metnine imza atmış değiliz

AKP Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, anayasa değişiklik teklifi için milletvekillerinin boş bir deftere imza attıklarına ilişkin söylemlerin doğru olmadığını söyledi. Atılan imzanın adresinin belli olduğunu ifade eden Üstün, “Anayasa metnini sağır sultan duydu. Herkes biliyor. Bilmediğimiz bir metne imza atmış değiliz” dedi.

AKP’nin iki genel başkanını ortak açıklamasından sonra TBMM Genel Kurulu’nda anayasa değişikliği için topladığı imzalar CHP ve HDP tarafından gündeme getirimişti.

AKP'li Ayhan Sefer Üstün’ün konuya ilişkin T24’e yaptığı değerlendirmeler şöyle:

“Bu imzanın adresi bellidir. Niçin atıldığı bellidir. Anayasa metnini sağır sultan duydu, biliyor. Bilmediğimiz bir metne imza atmış gibi sözleri haksızlık kabul ederim. Şunu ifade edeyim, daha önceki anayasa teklifleri de aynı yöntemle incelendi ve imza attığımız sayfada anayasa değişiklikleri için açılan klasördür. Bilmediğimiz bir metne imza atmış gösterilemez. Noktası, virgülü gibi bir takım şeyler var. Cumhurbaşkanının Yüce Divan’a sevkin oransal olarak ufak tefek değişikliklerden sonra son nokta konulacak. Bunlar, Anayasa Komisyonu’nda ya da Genel Kurul’da bile yapabilecek değişiklikler.

“Temel felsefesini biliyoruz”

Başkanlık sistemine getiren ana maddelerde belli bir mutabakat sağlanmış. Orada aynı zamanda ortağınız var, bir parti var MHP. Bu başka bir metin gösterip onu Meclis’e sunulacak bir şey yok. Bu bakımdan milletvekillerinin boş bir kağıda imza attığını söylemek haksızlık olur”.