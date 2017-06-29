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Politika

AKP'den 'gübre' ve 'mermi' yorumu: Sabotaj kokuyor; Gezi'de mesele nasıl ağaç değilse bugün de adalet değil!

"Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduktan sonraki süreci analiz ettiğimizde..."

29 Haziran 2017 18:08

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konakladığı alanın önüne hayvan gübresi dökülmesi ve Adalet Yürüyüşü güzergahın üzerine yola mermi bırakılmasına ilişkin olarak "Sabotaj kokan şeyler" dedi. Ünal, "sabotaj" olarak neden bahsettiğini anlatırken "2013'ten bugüne kadar olanki süreci analiz ettiğimizde, başka bir fotoğraf karşımıza çıkıyor. Gezi'de nasıl mesele ağaç değildiyse, 17-25 Aralık'ta nasıl ki mesele hukuk değildiyse bugün de adalet değil" ifadesini kullandı.

NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan AKP Sözcüsü Mahir Ünal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü' sırasında konakladığı alana gübre dökülmesi ve yürüyüş güzergahında mermi bulunmasıyla ilgili olarak, "Bunlar kabul edilebilir şeyler değil, daha çok sabotaj kokan şeyler ama ben CHP'nin Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının hemen akabinde başlayan bu süreci, Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduktan sonraki süreci analiz ettiğimizde, 2013'ten bugüne kadar olanki süreci analiz ettiğimizde, başka bir fotoğraf karşımıza çıkıyor. Gezi'de nasıl mesele ağaç değildiyse, 17-25 Aralık'ta nasıl ki mesele hukuk değildiyse bugün de adalet değil" dedi.

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AKP SözcüsüMahir ÜnalCHPKemal Kılıçdaroğluhayvan gübresi

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