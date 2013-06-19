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Politika

AKP'den Gezi için meclis araştırması önerisi

AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Gezi Parkı direnişi sırasında yaşananların aydınlatılması amacıyla meclis araştırması için önerge vereceklerini söyledi.

19 Haziran 2013 13:04

TBMM Genel Meclis Genel Kurulu’nda konuşan AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, 'Gezi Parkı ile ilgili epeyce konuşmalar yapıldı. Önümüzdeki günlerde Meclis araştırması açılması noktasında önerge hazırlayacağız. Bu nedenle muhalefet partisinden de destek bekleyeceğiz. Orada neler olmuş, bütün gerçekler ortaya dökülsün, herkes eteğindeki taşları döksün' dedi.

CHP’nin verdiği grup önerisi üzerinde konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya da, 'Sonuna kadar Gezi Parkı olaylarının üstüne gideceğimizi ve bu olayların aydınlatılması için Meclis araştırması açacağımızı ve çok geniş bir şekilde gündeme getireceğimizi ifade etmek istiyorum' dedi. Kaya, CHP önergesine 'çok dar ve tek taraflı bakış' nedeniyle destek vermediklerini ifade etti.

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