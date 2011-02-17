AKP'den gecekondularda flamenko hizmeti



T24- Ankara'da AKP'li Altındağ Belediyesi'nin kadınlar için açtığı 22 eğitim ve kültür merkezi, BM tarafından örnek gösterildi. Flamenkodan pilatese geniş bir yelpazeye yayılan kurslara 35 bin kişi katıldı.

Altındağ Belediyesi’nin okuma-yazma, İngilizce, bilgisayar, el sanatları ve meslek kurslarına katılan 35 bin kadının hayatı değişti. Bir kısmı gecekondu mahallelerinden gelen 20-60 yaş arası kadınlar, 2 yıldır kurslarda dans öğreniyor. Flamenko kursuna giden 38 yaşındaki Mesude Gemalmaz öğrendiği figürleri akşamları eşi ve çocuklarına gösteri olarak sunuyor. Emine Gülcan “Flamenkoda ayakları ve elleri vururken aynı anda ve aynı sertlikte ses çıkarmakta biraz zorlandık ama çok isteyerek yaptığımız için yılmadık” dedi. Kursiyerlerin başarma azmi, “Flamenko çok zor bir danstır” diyen Ukraynalı eğitmen İvana Erbektaş’ı bile şaşırttı.

57 yaşındaki Gülşen Yılmaz, geçen yıl okuma yazma öğrenip diploma aldı, bu yıl da ehliyet sınavına girdi. İlkokul 1’de okuldan koparılan Esma Yiğit, 27’sinde okuma yazma kursuna başladı. Amacı, diploma alıp işe girmek. 55 yaşındaki Zöhre Çiftçi okula gitmek istemeyen 2 çocuğuna örnek olmak için okuma yazma kursuna başladı. Hedefi önce ilkokul diploması, sonra İngilizce. 77 yaşındaki Ülker Öktem, bilgisayar kullanan torununa ‘hayran hayran bakarken’ belediyenin kurs açtığını duymuş: “Şimdi çok rahat internete girip gazeteleri okuyor, araştırma yapıyorum. Sıkılınca da internette oyun oynuyorum.”

Taş Bebek kursuna katılan Leyla Algaş, 52’sinden sonra gelir sahibi oldu. Ayda ortalama 400 lira kazanıyor. 3 çocuktan sonra kuaförlük kursuna katılıp kendi kuaförünü açan 39 yaşındaki Tülay Bağcı ise “Dolmuş şoförü eşim ayda 1500, ben en az 3 bin lira kazanıyorum. Önceleri eşim tepki gösteriyordu ancak şimdi destek oluyor” dedi.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, 4 yıl önce kursiyer bulamazken şimdi sürekli yeni merkezler açtıkları için heyecanlı:

Kentin nimetleri

Tiryaki, “En son 10 bin kadını tiyatro ve sinemaya götürdük. Hayatında hiç restorana gitmemiş kadınlarımızı restoranda ağırladık. İlk kez bir garsonun kendilerine hizmet etmesinden duydukları hissi bugüne dek hiç yaşamadıklarını söylediler. Amacımız Altındağ’da herkesi başkentin nimetleri ile buluşturmak” dedi.