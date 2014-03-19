AKP'den fezleke hamlesi; 4 eski bakan Meclis'te soruşturma komisyonu isteyecek

Hülya Karabağlı / Ankara

AKP, dört eski bakanı hakkında yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturma komisyonu kurmaya hazırlanıyor. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 4 eski bakanın hakkındaki iddialarla ilgili soruşturma komisyonu kurulmasını istediklerini söyledi. Elitaş, soruşturma önergesi için gerekli olan 55 imzayı topladıklarını vurguladı.

Dört bakan Egemen Bağış, Zafer Çağlayan, Muammer Güler ve Erdoğan Bayraktar haklarında soruşturma komisyonu kurulması için meclis başkanlığına dilekçe ile başvurdu. AKP de seçimlerden sonra meclis soruşturma komisyonu kurulması için önerge verecek.

Meclis'te fezleke günü

TBMM bugün, dört eski bakan hakkındaki fezlekeleri görüşmek üzere toplanacak. Saat 15.00'de başlayacak TBMM Genel Kurul toplantısının hemen başında iktidar ve muhalefetin "yoklama stratejileri" hayata geçirilecek.

CHP'nin girişimiyle MHP ve BDP'nin de desteğini alarak TBMM'nin yeniden toplanmasını sağlayan muhalefetin ilk hedefi "toplantı yeter sayısı" olan 184 kişiyi bulmak.

CHP toplantıya Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil "tam kadro" katılacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BDP eş Başkanı Selahattin Demirtaş ise seçim çalışmaları nedeniyle toplantıya katılmayacaklar.

AKP'li vekiller kuliste bekleyecek

TBMM Genel Kurul toplantısı için öncelikle yoklama yapılacak. Yoklama sırasında AK Partili vekiller kuliste oturup yoklamaya katılmayacak. Ancak muhalefetin 184 vekili bulduğunun ortaya çıkması halinde Genel Kurul salonuna girerek görüşmelere katılacaklar.

Toplantıda ne olacak?

TBMM'deki bugünkü toplantıda dört eski bakan, Egemen Bağış, Zafer Çağlayan, Muammer Güler ve Erdoğan Bayraktar hakkında mahkemenin gönderdiği fezlekeler ele alınacak.

Ancak iktidar ile muhalefet arasında fezlekelerin ne kadarının okunacağı konusunda da görüş ayrılığı var.

Muhalefet, milletvekillerinin dört eski bakan hakkındaki iddialar konusunda bilgi sahibi olması için en azından fezlekelerin içeriğine ilişkin savcının özetinin okunmasını istiyor. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamzaçebi yaptığı açıklamada, taleplerinin 300 sayfaya yakın fezlekenin okunması değil, ancak savcının iddialara ilişkin yaklaşık 4 sayfalık özetinin okunması olduğunu söyledi. AK Parti ise toplantıda sadece fezlekelerin TBMM'ye ulaştığına ilişkin bilginin verilip, Meclis'in yeniden tatil edilmesini istiyor.

Soruşturma önergesi verilecek mi?

Fezlekelerin okunmasının ardından gündeme gelebilecek bir sonraki aşama, TBMM'de dört eski bakan hakkında bir soruşturma komisyonu kurulması.

Anayasa uyarınca Bakanlar ve Başbakan hakkında gündeme gelen Meclis soruşturma komisyonları TBMM üye tam sayısının (550) en az onda birinin (55) önergesi üzerine salt çoğunluğun kararıyla kurulabiliyor. 318 milletvekili ile Parlamento çoğunluğuna hakim olan AKP kabul etmezse soruşturma komisyonu kurulması Meclis aritmetiği uyarınca görülmüyor.

Soruşturmasının hukuki sonuçları nelerdir?

Meclis soruşturması komisyonu raporu, Başkanlığa verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde bastırılarak hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakana derhal gönderilir ve TBMM üyelerine dağıtılır. Rapor, üyelere dağıtımından itibaren 10 gün içinde görüşülür.

Meclis soruşturması komisyonu tarafından hazırlanan rapor Yüce Divana sevk veya sevk etmeme şeklinde ortaya çıkabilir. Komisyonun Yüce Divana sevk yönündeki raporları ile Genel Kurulun Yüce Divana sevk kararlarında hangi ceza hükmüne dayanıldığı belirtilir.

Komisyonun Yüce Divana sevk etmeme yönündeki raporlarının reddi, ancak, Yüce Divana sevke dair verilen ve sevk kararının hangi ceza hükmüne dayanıldığını gösteren bir önergenin kabulüyle mümkün olur