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Politika

AKP'den dokunulmazlık görüşmelerinde milletvekillerinin dayak yemesini engelleyecek taktik

AKP’de, her grup başkanvekili 60 kadar milletvekilinden sorumlu bulunuyor

14 Mayıs 2016 09:55

AKP yönetimi, dokunulmazlıkların kaldırılmasını öngören anayasa önerisinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri için hazırlık yapıyor. Partiden fire olmaması için milletvekillerini yakın markaja alacak AKP’de, her grup başkanvekili 60 kadar milletvekilinden sorumlu bulunuyor.  Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre AKP, genel kurulda olası bir kavgaya karşı da eski Türk devletleri ve Osmanlı’nın savaşlarda kullandığı ‘hilal’ taktiğini uygulayacak. Bir kavga sırasında vekillere yönelik darp, yumruk ve tekmelere karşı salonda milletvekillerinin fiziki güçlerine göre bir oturma düzeni kurulacak. Olası bir kavgada muhalefet milletvekilleri çembere alınarak AKP’li vekillerin dayak yemesi engellenecek.

TBMM Genel Kurulu, önceki gün AKP’nin pazartesi günü anayasa önerisinin ilk tur, çarşamba günü de ikinci tur görüşmelerinin yapılmasına ilişkin grup önerisi görüşülemeden toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapanmıştı. AKP yönetimi turları 17-20 Mayıs günlerinde yapmayı planlıyor. Parti yöneticiler Anayasa görüşmeleri sırasında Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da oylamaya geleceğini düşünüyor.

 

Hilal taktiği nedir?

 

Osmanlı Devleti ve Cengiz Han’a da çok savaş kazandıran hilal taktiği, kurt kapanı ya da Turan taktiği olarak da biliniyor. ‘Sahte ricat’ ve ‘pusu’ olarak iki aşamalı uygulanıyor. Ordu savaş anında merkez, sağ ve sol olmak üzere üçe ayrılıyor. Düşmana saldıran merkez kuvvetler kaçar gibi yaparak geri çekiliyor. Bu askerlerin peşinden gelen düşman, ordunun sağ ve sol kısmı tarafından pusu kurulan yere çekiliyor ve çember içine alınarak imha ediliyor.

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