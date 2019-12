AKP'den Diyarbakır'da gövde gösterisi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Diyarbakır’da gövde gösterisi yaptı. AKP Genel Başkanlarından Abdulkadir Aksu, Hüseyin Tanrıverdi, Necati Çetinkaya ve Tarım Bakanı Mehdi Eker ile Büyükşehir Başkan Adayı Kutbettin Arzu kente gerek tanıtım toplantısına katıldı.





Diyarbakır'da Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) başkan adaylarını tanıttı. Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kutbettin Arzu, AK Parti Genel Başkan yardımcıları ve Tarım Bakanı M. Mehdi Eker ile birlikte Diyarbakır'a geldi. Havanın sisli olması nedeniyle Mardin'e inen uçaktan karayolu ile konvoy eşliğinde gelen AK Partililer Ava Düğün salonunda aday tanıtım toplantısına katıldı. Tanıtım toplantısına hem AK Parti Genel Başkan Yardımcıları hem de Tarım Bakanı katılınca partililerinde toplantıya ilgisi yoğun oldu.



Eker: Diyarbakır geri kaldı



Tarım Bakanı Mehdi Eker, Diyarbakır'ın son on yılda diğer şehirlere göre şehircilik alanında, belediye hizmetleri alanında geri kaldığını söyledi. Mehdi Eker, "Bundan 25 sene önce Diyarbakır doğunun Paris'i diye adlandırılırdı. Diyarbakır bu bölgede ki Antep'ten de, Şanlıurfa’dan da, Malatya'dan da, Elazığ'dan da şehircilik anlamında çok daha ileri bir şehirdi. Bu şehir 5 bin senedir medeniyetlere beşiklik etmiştir. Bu şehrin birikimi, bu şehrin kültürü, bu şehrin medeniyet tasavvuru diğer şehirlere, beldelere örnek teşkil etmiştir. Ama kardeşlerim geçen zaman içerisinde özellikle son on yıldaki gelişmelere baktığımız zaman diğer şehirler şehircilik alanında belediye hizmetleri alanında Diyarbakır'ı geçmişlerdir.



Yaşanılan bir şehir yapacağız



Bizim diğer şehirlerin güzelleşmesine bir itirazımız yok. Elbette ki Gaziantep güzel bir şehir olsun, Urfa güzel bir şehir olsun ama Diyarbakır'da güzel bir şehir olsun. Bugün bu şehri tarihteki görkemli medeniyetlerin merkezi olduğu günlerdeki gibi güzel bir yere taşıyacak olan Belediye Başkanları kadrosunun çalışmaya başladığı gündür. Hayırlı uğurlu olsun. Diyarbakır'a hizmet etmekten başka Diyarbakır'ı güzelleştirmekten başka, Diyarbakır'ı içinde huzurla emniyetle, güvenle, mutlulukla yaşanılan bir şehir yapmaktan başka bir düşüncemiz yok. Biz Diyarbakır'ı böyle bir şehir yapmaya geliyoruz. Bu şehrin imajı maalesef gölgelerle yanlış imajlarla kirlenmiştir" dedi.



Başkan adayları tanıtıldı



Bakan Eker'in ardından Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin Tanrıverdi, Abdulkadir Aksu ve Necati Çetinkaya birer konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından AK partinin Diyarbakır ve bağlı Belediye Başkan adayları tanıtıldı. Belediye başkan adayları tek tek sahneye çağırılarak partililere tanıtılırken Diyarbakır belediye başkan adayı Kutbettin Arzu’nun anons edilmesi ile birlikte partililer tezahüratlar yaparak sevgi gösterisinde bulundu. Diyarbakır için 4 hedefinin olduğunu söyleyen Kutbettin Arzu, "Ömrümün en mutlu ve en heyecanlı gününü yaşıyorum. Sizlerin desteği ile sizlerin önermesi üzerine Sayın Başbakanımızın sizlerin teveccühü üzerine bu görevi bana layık gördü. Bugün ben bu mutluluğu nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Bir yönetim anlayışımız paylaşıcı olacak.



Paylaşımcı, katılımcı, şeffaf...



Bu kente demokrasiyi, kardeşliği, barışı ve zenginliği bütün kentle paylaşacağız. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Herkes bizim kardeşimizdir. Hep beraber bu halka hizmet edeceğiz. Bu halka hizmet hakka hizmettir anlayışı ile bunu yapacağız. İki katılımcı olacağız. Mahalle temsilciliklerinden başlayarak sivil toplum örgütlerinden, meslek kuruluşlarıyla ve bu kentte yaşayan herkesle birlikte bu kenti yöneteceğiz. Üç şeffaf olacağız. Bütün yaptıklarımız sizlerin gözünün önünde olacak. Ve sizlerin her an denetiminde olacak. Dört hesap verici olacağız. Hesabımızı öbür dünya ya bırakmayacağız. Bu dünyada belli aralıklarla bu kent halkına hesap vereceğiz. Bu kenti yönetirken bu kentin hesaplarını öbür dünya ya götürmeyeceğiz. Bu dünyada hesap vereceğiz. Bu duygularla size hizmetkârlık yapmak görevini verirseniz size hizmet etmek bize büyük bir mutluluk verecek. Hepinizin desteğine yardımına ihtiyacımız var" diye konuştu.