AKP'den, Diyarbakır Cezaevi'ne çıkarma

AKP İstanbul Gençlik Kolları, Diyarbakır Cezaevi’nde polise taş attıkları gerekçesiyle terör suçundan yargılanan çocukları ziyaret edecek. İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erkan Kandemir, “Bu bir zulümdür” dediği olayla ilgili olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a bir rapor sunacaklarını söyledi.

Kandemir, “Adalet Bakanlığı’yla yazışmaları yapıyoruz. Muhtemelen eylülün son haftasında Diyarbakır Cezaevi’ndeki Terörle Mücadele Kanunu mağduru arkadaşları ziyarete gideceğiz. Onların hissiyatını, hapishanede hangi koşullarda yaşadıklarını, bir taş atma karşısında ödedikleri bedeli ve psikolojik travmayı görerek aktarmak istiyoruz. Gözlemlerimizi ekim ayında Başbakan’a bir rapor olarak sunacağız” dedi.

Yaklaşık 15 kişilik bir grup halinde Diyarbakır’a gideceklerini söyleyen Kandemir, çocukların ailelerini dinleyeceklerini de belirtti. Kandemir’in verdiği bilgiye göre, bu projede Çocuklar İçin Adalet Çağrıcıları’yla da dirsek temasında olan AKP İstanbul Gençlik Kolları yapılabilecek hukuki düzenlemelerle ilgili de bir çalışma yapacak.

‘Taş atmak makuldür’

Erkan Kandemir, 18 yaşından küçüklerin Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yargılanmasını “Bu bir haksızlıktır, bu bir zulümdür” diyerek eleştirdi. Bir çocuğun taş atmayı bir oyun olarak algılayabileceğini belirten Kandemir, “Provoke edilmiş de olabilir, bilinçli olarak yapmış da olabilir, bir haksızlığa tepki olarak da yapmış olabilir. Çocuk taş atabilir. Bu çok makuldür. Bir çocuğun 30 senesine ipotek koyacak ağır suçlar değil bunlar” dedi.

Merkezi Ankara’da olan “Çocuklar İçin Adalet Çağrıcıları”nın verilerine göre 2007’de Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yargılanan çocukların sayısı 1500. Dernek, bu sayının bugün 3 bine ulaştığını belirtiyor.