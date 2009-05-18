AKP'den Danıştay'daki 'düş'e yanıt

Danıştay'dan mesaj: Dün bir düş gördüm...

Bozdağ, Danıştay 5. Daire Başkanı Salih Er'in, Danıştay'a yapılan saldırının 3. yıldönümü töreninde, "Bir düş gördüm..." diyerek yaptığı konuşmaya yanıt verdi.Bozdağ, şöyle konuştu: "Bir hakime, hukukçuya düşen şey; bu sürecin yargı sonucunu beklemektir. Yargının sonuçta vereceği karara göre tavır almaktır. Öncelikle, 'yargı bağımsızdır, yargılamayı ve mahkemeleri etkilememek lazımdır' diye konuşan, açıklama yapanların, herkesten önce kendilerinin bu kurallara, ilkelere uyması ve devam eden yargılama süreçleriyle ilgili hareket etmesi lazım.Hakim, düş görerek karar vermez. Önündeki somut dosya, delil, hukuk, kanun, Anayasa ve bu çerçevede oluşturulan vicdani kanaat ile karar verir, bunun dışına çıkamaz. Çıkması daanayasal açıdan mümkün değildir.Onun için herkes konuşuyor... 'Yargı siyasallaşmasın, yargı siyasallaşmasın...' Aynı şeyi biz de söylüyoruz, yargı siyasallaşmasın. Ama buna herkesten daha çok yargıçlar uysun. Konuşurken siyasi partiler ve siyasetçiler gibi değil, hukukçular gibi konuşurlarsa Türkiye için daha iyi olur diyedüşünüyorum."