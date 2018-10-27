AKP'den 'çözüm süreci' açıklaması: Meşruiyeti yoktur

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın “Çözüm sürecine geri dönülmeli” çağrısına AKP Sözcüsü Ömer Çelik’te cevap geldi. Çelik, "Terörle kararlı ve tavizsiz mücadelemiz karşısında müzakereden bahsedenlerin dili, terör örgütü dilidir. Meşruiyeti yoktur" dedi.

Pervin Buldan’ın açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren Çelik, “Meşruiyeti yoktur. Bu dil milletimizin her bir ferdine karşı silah çekmiş terör örgütleriyle iç içe olanların dilidir." İfadelerini kullandı.

Buldan, bugün katıldığı bir konferansta “Barış ve müzakere süreci bir kez daha başlamalı, Sayın Öcalan üzerindeki tecrit kaldırılmalı ve bu sürece dahil edilmelidir” sözleri ile çözüm sürecine çağrı yapmıştı.