AKP'den CHP'nin çözüm önergesine taktik destek!

Hülya Karabağlı/ Ankara

AKP, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun çözüm süreci ile ilgili önergesine 22 tane imza verdi. Böylelikle CHP'nin önergesinin geri çekmesini engelledi.

Çözüm süreciyle ilgili Meclis'te araştırma komisyonu kurulması önergesinin, CHP ve BDP'nin komisyon önergeleriyle birleştirilmesini talep edecek. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, iki önergenin taban tabana zıt olduğunu söyleyerek tepki gösterirken; MHP ise oylamaya katılmayacaklarını duyurdu.

AKP kendi önergesi yerine CHP'nin önergesinin kabul edilmesi için bir taktik oluşturdu. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, AKP'nin bu tuzağına gelmeyiz derken, MHP'de oturumu yöneten başkanı eleştirdi. Genel kurulda tartışmalr devam ediyor CHP önergesini geri çekmek için alelacele kuliste imzaları topladı.

CHP'li vekiller kavga etti

Milletvekilleri arasında tartışma çıktı. İki CHP'li vekil birbirinin üzerine yürüdü. Kavga araya giren diğer milletvekillerince yatıştırıldı.

CHP de bugünkü basına kapalı grup toplantısında kavga çıktı. CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Sezgin Tanrıkulu'nu hedef aldı. Tanrıkulu'nun Ergenekon vb konularla ilgili demeçlerini gruba gösterdi. 2008 yılından itibaren Ergeneokla ilgili olumsuz sözlerini anlatarak, "Biz bu davalara neden gidiyoruz ki"dedi. Tanrıkulu, Kulkuloğlu'nun bu sözleri üzerine karşı söz aldı. Ancak, Tanrıkulu konuşurken CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, Tanrıkulu'nun üzerine yürüdü ve yılmaz, AKP'nin ulusal kanadında yer alan Tanrıkulu'na "Sen daha dün geldin CHP'ye parti politiklarını belirleyemezsin" bu sözler üzerine CHP grubu birbirine girdi.