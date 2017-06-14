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AKP’den CHP’ye: Dokunulmazlıklara evet diyeceksiniz, sonra da…

CHP'li vekiller, Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası Meclis Genel Kurulu'nu terk ettiler...

14 Haziran 2017 21:14

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasından sonra Meclis Genel Kurulu’nu terk eden CHP milletvekillerini eleştirdi. 

Turan "Ne oldu da terk ediyorsunuz. Meclis'i terk etmek size görev veren millete haksızlık yapmak demektir. Burayı terk etmek milletvekili ruhuyla bağdaşan bir yaklaşım olmaz. Dokunulmazlıklar kaldırılırken evet diyeceksiniz sonra burayı terk edeceksiniz" dedi. 

MHP'den açıklama

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Berberoğlu'nun tutuklanması ile ilgili "Dokunulmazlıkların kaldırılması sürecinin bir sonucu" dedi.

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BÜLENT TURANCHPAKPENİS BERBEROĞLU

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