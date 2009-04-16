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Politika

AKP’den CHP’li Kart’ın yardım iddialarına yanıt

16 Nisan 2009 18:14



AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, partisi ve herhangi bir teşkilatlarının; yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, Türk uyrukluğunda olmayan kişilerden, Deniz Fenerinden, YİMPAŞ'tan hiçbir maddi yardım almadığını kaydetti.

Bozdağ, yaptığı yazılı açıklamayla, CHP Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, "Deniz Feneri ve Yimpaş yapılanması içinde, kayıt dışı ve illegal yollardan AKP'ye para aktarıldığına dair bulgular var. AKP Yozgat Şefaatli ilçe teşkilatının, kara para ya da kayıt dışı para trafiğinin yönlendirilmesinde önemli bir rol üstlendiğine dair bilgiler tarafımıza ulaştı" şeklindeki iddialarına yanıt verdi.

Kart'ın bu açıklamalarının, partisine ve teşkilatlarına yönelik iftira olduğunu belirten Bozdağ, Kart'ı, partisine ve ilçe teşkilatına yönelik bu asılsız iddiasını ispatlamaya, elindeki bilgi, belge ve delili açıklamaya, yargı makamlarına vermeye davet etti. Bekir Bozdağ, "Aksi takdirde kendisi kamuoyu önünde müfteri durumuna düşeceği gibi, biz de kendisini müfteri ilan edeceğimizi buradan kamuoyuna ilan ediyoruz" dedi.

Bozdağ, AKP'nin hesaplarında, "şeffaflığı ve hesap verilebilirliği" temel ilke edindiğini ifade etti.

Partisinin bütün mali işlemlerini banka aracılığıyla yaptığını, partisinin mali tablolarının, partinin kurulduğu günden beri sürekli güncellenerek internet sitesinde yayınlandığını dile getiren Bozdağ, AKP'nin, bu konuda diğer partilere öncülük ettiğini ve Türk siyasi hayatında bir ilki gerçekleştirdiğini bildirdi.


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