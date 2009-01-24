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Politika

AKP'den bol kanlı açılış!

Gaziantep’te AKP yerel seçim adaylarını tanıttı. Açılışta kesilen üç kurban kentin en işlek caddesini kan gölüne çevirdi.

24 Ocak 2009 02:00

Gaziantep’te AKP yerel seçim adaylarını tanıttı. Açılış sırasında kesilen üç kurban kentin en işlek caddesini kan gölüne çevirdi.

Gaziantep AKP teşkilatı, önce bir otelde toplanarak yerel seçimdeki adaylarını tanıttı. İl Başkanı Ökkeş Eruslu çok iddialı konuştu. Eruslu, “Gaziantep’te önceki dönem göreve gelenler, birilerinin 15 yılda yapamadığını beş yılda yaptı” dedi. Ardından partinin Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına geçildi.
Kentin en işlek caddesindeki merkezin açılışında üç koyun kurban olarak kesildi; cadde akan kanlardan kırmız renge büründü, kan nedeniyle trafik bir süre kilitlendi. 
Tahsis edilen yerler dışında hayvan kesmek, sokağa ya da kamusal alana atık bırakmak 59 YTL ceza gerektiriyor. ‘Dini amaçlı kurban kesim kurallarına uymayanlar’ın cezası da 1645 YTL.

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