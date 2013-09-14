AKP'den belediye başkanlığı adaylığı 400 lira ile 7 bin 500 lira arasında

AKP'de yerel seçimler için aday adaylığı başvurusu 21 Ekim'de başlıyor. AKP Genel Merkezi'nde bugün gerçekleştirilen Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında, mahalli seçimlerde aday adayı olacak kişilerden alınacak ücretler de belirlendi.

AKP'de, önümüzdeki yerel seçimler için adaylık başvurusu yapacakları için başvuru süresinin 21 Ekim'de başlayacağı bildirildi.

AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı devam ettiği sırada, Twitter hesabından bu bilgiyi paylaşan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Hüseyin Çelik, "MKYK toplantısında, mahalli seçimler için AK Parti aday adaylığı müracaatlarının başlangıcı olarak 21 Ekim 2013 tarihi belirlendi" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Merkezi'nde bugün gerçekleştirilen Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında, mahalli seçimlerde aday adayı olacak kişilerden alınacak ücretler de belirlendi.

Buna göre, büyükşehir belediye başkanlığı için aday adaylarından 7 bin 500 TL talep edilecek. Nüfusu 100 binin üzerinde olan il belediye başkan aday adaylarından ise 3 bin lira istenecek.

AKP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, nüfusu 100 binden az olan il belediye başkan adaylarından 1.500 lira talep edilecek.

Nüfusu 200 binden fazla olan ilçe belediye başkanlarından istenecek ücret 2 bin 250 TL olarak açıklanırken, nüfusu 50 binden fazla ve 200 bine kadar olan ilçe belediye başkanlığı aday adaylığı için 1.500 lira talep edilecek.

Nüfusu 50 binden daha az olan ilçe belediye başkanı aday adaylarından 750 TL, nüfusu 10 binden fazla olan ilçe belediye başkan aday adaylarından 750 TL talep edilecek.

Nüfusu 10 bin ve daha az olan belde belediye başkanları aday adayları için istenecek rakam 400 TL olarak açıklanırken, büyükşehir belediye meclisi üyesi aday adaylarından 750 TL istenecek. İl genel meclisi üyesi ve büyük şehir olmayan diğer illerin belediye meclisi üyesi aday adaylarından da 250 TL talep edilecek.