AKP'den Bahçeli'ye 'hoşgeldiniz' pankartı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Afyonkarahisar'da yapacağı miting öncesi, AKP İl Başkanlığı binasına 'hoş geldiniz' pankartı asıldı.

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 15 Mayıs cuma günü Afyonkarahisar mitingi öncesi MHP İl Başkanlığı, il teşkilatının bulunduğu binaya üzerinde Ahmet Davutoğlu’nun bir karikatürünün de bulunduğu pankart astı. Yaklaşık 40 metrekare büyüklüğündeki pankartta Ahmet Davutoğlu’nun karikatürü ve üzerindeki konuşma balonuna, ’Menderes asılırken MHP neredeydi?’ ifadeleri yer aldı. Hemen yanında ise daha büyük puntolarla ’Ey Davutoğlu! Yunanlılar Afyonkarahisar’ı işgal ederlerken sen nerelerdeydin?’ yazısı ve yanına gülen surat simgesi konuldu. Pankartın altında da ’Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı’ yazısı yer aldı.

Bu pankarta AKP Afyonkarahisar İl Başkanlığı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün yapacağı miting öncesi başka bir pankartla karşılık verdi. Bahçeli’nin Anıtpark’ta yapacağı miting öncesi AKP İl Başkanlığı binasına asılan 40 metrekarelik pankartta, ’Misafiriniz, misafirimizdir, Sayın Bahçeli Afyokarahisar’ımıza hoş geldiniz. AKP Afyonkarahisar İl Başkanlığı’ ifadelerine yer verildi.

’Bir mesaj vermek istedik’

Afyonkarahisar’da partilerarası centilmenlik anlaşması yapıldığını hatırlatan AKP Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mustafa Ökten, pankartla ilgili şöyle konuştu: "Bugün Devlet Bahçeli Afyonkarahisar’da bir miting düzenliyor. Milliyetçi Hareket Partisi’ne karşı bir pankartımız var, parti binamızdan aşağı sallandırdığımız. Geçen cuma günü sayın başbakanımız burada miting yaparken Milliyetçi Hareket Partisi İl binasına, sözde sayın Başbakanımızın gaf yaptığına istinaden bir pankart salladılar. Tabi bizim bugün yaptığımız bu pankart buna karşı yapılmış bir çalışma değildir. Biz bu pankarta cevaben asmadık. Demokrasinin, siyasi nezaketin ve centilmenlik anlaşmamızın söylemde kalmaması, eyleme dönüşmesinin nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir mesaj vermek istedik."