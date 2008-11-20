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Politika

AKP'den Bahçeli’ye destek

Devlet Bakanı Yazıcıoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "Alevi hakları için katkıya hazırız" sözlerini çok olumlu bulduğunu söyledi.

20 Kasım 2008 02:00

Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "Alevi hakları için katkıya hazırız" sözlerini çok olumlu bulduğunu söyledi, "Bunun da çözüme katkısı olacağına inanıyorum" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yazıcıoğlu, Alevilerle ilgili çalışmalar konusunda henüz netleşmiş bir şey olmadığını, fikir alışverişi içinde bulunduklarını belirtti.

Yazıcıoğlu, Alevilerin mitinginden sonra yaptığı açıklamayla bugün gelinen noktayı nasıl gördüğünün sorulması üzerine şunları söyledi: "O gün yaptığım açıklamaların bir şekilde aşırı bir noktaya çekilmesini doğrusu ben yadırgadım. Kurulu bir kurumu ’kaldıralım’ demek doğru bir düşünce değil bana göre. Diyanet İşleri Başkanlığı bugün sadece Türkiye’nin değil Balkanların, Kafkasların, Orta Asya’nın da hizmet aldığı bir kurum. Bunu kaldırdığınız zaman yerine ne koyacaksınız? Yani bu boşluğu nasıl dolduracaksınız? Ben bunları kastetmiştim."

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