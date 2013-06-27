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Politika

AKP'den Ayşenur Bahçekapılı Meclis Başkanvekili mi olacak ?

İstanbul Milletvekili Ayşe Bahçekapılı’nın AKP grup toplantısı seçimlerinde TBMM Başkanvekilliği’ne aday gösterileceği konuşuluyor

27 Haziran 2013 08:48

Mecliste parti grubu düzenlemeleri devam ediyor. Bu düzenlemeler devam ederken, meclis kulislerinde de ilginç iddialar öne  sürülüyor. Vatan’dan Şebnem Hoşgör’ün haberine göre bunların en sonuncusu ise halen AKP Grup Başkanvekilliği görevini yürüten İstanbul Milletvekili Ayşenur Bahçekapılı’nın yarınki seçimlerde TBMM Başkanvekilliği’ne aday gösterilmesi.


CHP’li Nermin Çiftçi’nin TBMM Başkanvekilliği görevini üstlenmesinden 34 yıl sonra 24. dönem parlamentosunun başında CHP İzmir Milletvekili Güldal Mumcu’yu, MHP de İstanbul Milletvekili Meral Akşener’i TBMM Başkanvekilliği koltuğuna oturtmuştu. AK Parti ise kendisine düşen 2 TBMM Başkanvekilliği kontenjanını “erkek” vekillere ayırmıştı. AK Parti’de halen Sadık Yakut ve Mehmet Sağlam TBMM Başkanvekili olarak görev yapıyor.

AK Parti, TBMM İçtüzüğü uyarınca 2 yıllık görev süreleri 7 Temmuz tarihinde dolacak TBMM Başkanlık Divanı’nda kendi kontenjanına düşen üyelikler ve Grup Başkanvekilleri ile Grup Yönetim Kurulu üyelikleri için olağanüstü grup toplantısında sandık başına gidecek.

 

 

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