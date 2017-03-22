AKP'den Avrupa gezilerini bitirme kararı: Daha fazla germeye gerek yok!

AKP'nin önceki gün toplanan Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) referandum çalışmaları ele alındı. Son bir ayda AKP'li 51 milletvekilinin, yurt dışında sandıkların kurulduğu ülkelerde 79 toplantıya katıldığı bilgisi paylaşıldı. Milletvekillerinin ve bakanların yeteri kadar yurt dışında ‘Evet’ kampanyasına destek sağladığı belirtilirken, “Daha fazla germeye gerek yok. Etkili, aktif bir kampanya yürüttük” yorumları yapıldı.

Habertürk gazetesinden Volkan Yanardağ'ın haberine göre, "Maksat hasıl oldu. Daha fazla gitmeyeceğiz" değerlendirmesi üzerine toplantıdan Avrupa’ya yönelik gezilerin tamamlanması kararı çıktı.

Camilere sandık

Yurt dışında 27 Mart’ta başlayacak oy verme işlemlerinin de ele alındığı MYK’da, "Avrupa’daki bazı ülkelerde PKK’nın camilerde oy verilmesine karşı çalışma yürüttüğü, bazı CHP örgütlerinin de camide oy vermeye itirazlarının bulunduğu" ifade edildi.

Bazı Avrupa ülkelerindeki dış temsilciliklerin çok küçük olması nedeniyle farklı mekânlarda oy kullandırılabileceği bilgisi paylaşıldı. Toplantıda, Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı televizyon programlarının kampanyayı olumlu yönde etkilediği ifade edilirken, yapılan mitingler sonrası illerden olumlu geri dönüşler olduğu kaydedildi.

Eski bakanlarla yaptığı görüşme hakkında MYK üyelerine bilgi veren Yıldırım, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasında yaşanan polemiğin toplantıda gündeme geldiğini söyledi.

Yıldırım, bu tür tartışmaların partiye zarar verdiğini Arınç’a söylediğini aktardı