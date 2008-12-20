AKP'den Ankara'ya Çağlayan sürprizi

AKP geçen yerel seçimde kazandığı 12 büyükşehir belediye başkanlığından 5’ini 29 Mart’ta da aday göstermeye karar verdi. Ancak AKP, Ankara’da CHP’nin adayı Murat Karayalçın’la yarışacak adayı hâlâ netleştiremedi.



Anketlerin verdiği sonuçlar ve son olarak CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu’yla tartışması Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in yeniden aday gösterilmesi zora girdi. Kulislerde, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin aday gösterilebilecekleri konuşuluyor.



Başbakan Erdoğan, önümüzdeki hafta Ankara milletvekilleriyle özel bir toplantı yapacak. Bu toplantı öncesinde AKP, Ankara için özel bir anket çalışması yaptırıyor. Erdoğan’ın Ankara milletvekillerinin nabzını da tutmasından sonra adayın netleşeceği ve ya Gökçek’le devam edilmesine karar verileceği ya da yerine güçlü bir alternatif belirleneceği belirtiliyor. Güçlü isim olarak da sürpriz bir isim konuşuluyor ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanacağı ileri sürülüyor. Erdoğan’ın AKP’nin Meclis’teki sandalye sayısının aşınmaması için kabineden ya da Meclis grubundan yerel yönetimlere isim kaydırmaya sıcak bakmadığı, ancak Ankara’yı CHP’ye kaptırmamak için Çağlayan’ı aday gösterebileceği belirtiliyor. Son dönemde Erdoğan’ın hep yanında olması dikkat çeken Çağlayan, seçim bölgesi olmamasına ve bakanlığını ilgilendiren bir program bulunmamasına rağmen Erdoğan’ın 13 Aralık’ta Antalya’daki programına da eşlik etti.



Son dönemde Erdoğan’ın hep yanında olması dikkat çeken 51 yaşındaki Zafer Çağlayan, makine mühendisi olarak 1980’de iş hayatına başladı ve 1987’de Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi’ne seçildi, 6 yıl sonra da oda başkanı oldu. Bu görevi 12 yıl sürdürdü. Çağlayan başkentlilerin tanıdığı bir isim olması nedeniyle AKP’nin oy potansiyelini güçlendirecek bir isim olarak da yorumlanıyor. Son dönemde Erdoğan’ın hep yanında olması dikkat çeken 51 yaşındaki Zafer Çağlayan, makine mühendisi olarak 1980’de iş hayatına başladı ve 1987’de Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi’ne seçildi, 6 yıl sonra da oda başkanı oldu. Bu görevi 12 yıl sürdürdü. Çağlayan başkentlilerin tanıdığı bir isim olması nedeniyle AKP’nin oy potansiyelini güçlendirecek bir isim olarak da yorumlanıyor.