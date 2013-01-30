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Politika

AKP’den, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda korsan girişim

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, komisyonun AKP’li üyesi Mustafa Şentop’un komisyon uzmanına ‘madde notu düşülmeyeceği’ talimatı verdiğini söyledi

30 Ocak 2013 23:13

Hülya Karabağlı/ Ankara

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu,  renk krizi gölgesinde toplandı. TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in başkanlığındaki komisyonda anlaşmazlık noktaları çözüldü. “Cumhurbaşkanının Nitelikleri  ve Tarafsızlığı” madde görüşmelerinin bitiminde  AKP, “Başkanlık rejimi önerdiği için  müzakeresini yapmamıştır” notu düşülmesini engelledi.

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, komisyonun AKP’li üyesi  Mustafa Şentop’un komisyon uzmanına ‘madde notu düşülmeyeceği’ talimatı  verdiğini  söyledi. Kart, "Bu, AKP’nin korsan girişimidir” dedi.  Kart,  Şentop’un,  bu tutumu üzerine MHP ve BDP temsilcilerini tek tek arayarak durumdan haberdar etti.  Komisyonun, yarınki toplantısında, CHP ve MHP’nin notun düşülmesinde ısrarcı olacağına dikkat çekiliyor. Toplantıda, Başbakan Tayyih Erdoğan’ın  Anayasa konusundaki sözleri de muhalefetin eleştirisinden nasibini aldı. CHP’li Atilla Kart,  üç partinin parlamenter sistemde  yürüttüğü başarılı müzakerelerin  Başbakan ve hükümeti rahatsız ettiğini  söyledi.  MHP ve  BDP’ den de Erdoğan’a eleştiri gelirken, ortak bir metin ve çalışmalara devam noktasında  uzlaşma bir kez daha yinelendi.

 

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