AKP’den, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda korsan girişim

Hülya Karabağlı/ Ankara

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, renk krizi gölgesinde toplandı. TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in başkanlığındaki komisyonda anlaşmazlık noktaları çözüldü. “Cumhurbaşkanının Nitelikleri ve Tarafsızlığı” madde görüşmelerinin bitiminde AKP, “Başkanlık rejimi önerdiği için müzakeresini yapmamıştır” notu düşülmesini engelledi.

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, komisyonun AKP’li üyesi Mustafa Şentop’un komisyon uzmanına ‘madde notu düşülmeyeceği’ talimatı verdiğini söyledi. Kart, "Bu, AKP’nin korsan girişimidir” dedi. Kart, Şentop’un, bu tutumu üzerine MHP ve BDP temsilcilerini tek tek arayarak durumdan haberdar etti. Komisyonun, yarınki toplantısında, CHP ve MHP’nin notun düşülmesinde ısrarcı olacağına dikkat çekiliyor. Toplantıda, Başbakan Tayyih Erdoğan’ın Anayasa konusundaki sözleri de muhalefetin eleştirisinden nasibini aldı. CHP’li Atilla Kart, üç partinin parlamenter sistemde yürüttüğü başarılı müzakerelerin Başbakan ve hükümeti rahatsız ettiğini söyledi. MHP ve BDP’ den de Erdoğan’a eleştiri gelirken, ortak bir metin ve çalışmalara devam noktasında uzlaşma bir kez daha yinelendi.