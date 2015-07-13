AKP'den 'Allah yazılı pide' açıklaması: Masada 1-2 dakika ya durdu ya durmadı

AKP Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, partisinin Serdivan İlçe Başkanlığınca düzenlenen iftarda üzerinde Arapça "Allah" yazılı pide yenildiği iddialarına ilişkin, "Masada 1-2 dakika ya durdu ya durmadı. Konu bu" şeklinde konuştu. Kılıç, "Pide üzerindeki yazının tersinde kaldık. Ayağa kalkıp pideye baktım, 'Allah' lafzının yazdığını görünce 'uygun olmaz, bunu hemen kaldırın' dedim" ifadelerine yer verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, AKP'li Kılıç, 30. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nın ardından dün partisinin Serdivan İlçe Başkanlığınca düzenlenen iftara katıldıklarını söyledi.

İftara az bir süre kala protokol masasına pide getirildiğini aktaran Kılıç, "Pide üzerindeki yazının tersinde kaldık. Ayağa kalkıp pideye baktım, 'Allah' lafzının yazdığını görünce 'uygun olmaz, bunu hemen kaldırın' dedim ve hemen kaldırdılar" ifadesini kullandı.

Kılıç, sosyal paylaşım sitesindeki fotoğrafın da pide konulduğu esnada çekildiğine işaret ederek, "Uyarımızın ardından hemen kaldırdılar ama o dakika bir fotoğraf çekildi demek ki, onu da herhalde servis ettiler. İyi niyetle 'jest olsun' diye yapmış olabilirler ama konunun nereye çıkacağını bilemeyebilirler fakat biz uygun olmadığını söyledik. Masada 1-2 dakika ya durdu ya durmadı. Konu bu" diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı: Farketmedik

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, partisinin Serdivan İlçe Başkanlığınca düzenlenen iftarda üzerinde Arapça "Allah" yazılı pide yenildiği iddialarıyla ilgili yazılanların doğru olmadığını bildirdi.

Toçoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dünkü iftar masasına konulan pidenin genç biri tarafından yaptırıldığı bilgisine ulaştıklarını belirtti.

Masaya oturduklarında pideyi fark etmediklerini vurgulayan Toçoğlu, "İl başkanımız Fevzi Kılıç'la yan yana oturduğumuz masada oldukça büyük pide vardı. Sonradan pideyi incelediğimizde üzerinde 'Allah' yazdığını gördük. Hemen akabinde görevli arkadaşları çağırarak, pidenin masada durmasının uygun olmadığını söyledik ve kaldırmalarını rica ettik" ifadesini kullandı.

Toçoğlu, belli odakların meseleyi derhal çarpıtarak servis ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu olay asla kabul edilemez ve gereken de yapılmıştır. Yazılanlar doğru değildir."