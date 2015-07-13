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AKP iftarında üzerinde Allah yazan pide ikram edildi

AKP Serdivan İlçe Taşkilatı'na verilen iftar yemeğinde ikram edilen pide tartışma yarattı

13 Temmuz 2015 21:06

AKP'nin, Sakarya Serdivan teşkilatı için verdiği iftarda ikram edilen "Arapça Allah yazan pide" tartışma yarattı. AKP İl Başkan Yardımcısı Erdoğan Demirci, pidenin 3'te birini "protokol" olarak yediklerini kalanını diğer masalara dağıttıklarını söyledi.

Serdivan Belediyesi’nin düğün salonunda gerçekleştirilen iftar davetine; Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AKP İl Başkanı Fevzi Kılıç, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AKP’li Recep Hacıeyüpoğlu ve Bilgehan Doğru, AKP İl Başkan Yardımcısı Erdoğan Demirci ve  AKP Serdivan İlçe Başkanı Osman Çelik katıldı.

 

'3’te birini yedik gerisini dağıttık’

 

İftar yemeğinde protokol masasına üzerinde Arapça Allah yazılı pide getirildi. Pidenin ilçe gençlik kollarında görevli bir fırıncı tarafından yapıldığı iddia edildi. AKP İl Başkan Yardımcısı Erdoğan Demirci, pidenin 3’te birini “protokol” olarak yediklerini kalanını diğer masalara dağıttıklarını söyledi.

Geçtiğimiz dönemde de “Kabe şeklinde pasta”, “Kuran-ı Kerim şeklinde pasta” yapılması eleştirilere neden olmuştu.

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