AKP'den Alevi atağı

T24 - Devlet Bakanı Faruk Çelik başkanlığında 17 Aralık’ta düzenlenecek Alevi Çalıştayı’na Ercan Karakaş, Mehmet Moğultay, Fikri Sağlar gibi siyasetçiler de davet edilecek. Hükümet eski siyasilerin Alevi sorunlarıyla ilgili görüşlerini alacak.











Devlet Bakanı Faruk Çelik tarafından 6’ncısı düzenlenen “Alevi Çalıştayı”na bu defa ilginç isimler davet edilecek. Çalıştay, Bakan Çelik başkanlığında 17 Aralık’ta Ankara’da toplanacak. Daha önce öğretim görevlileri, yazarlar, medya mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Çelik, bu defa da eski ve yeni Alevi milletvekilleri ile konuyu yakından takip eden isimlerle buluşacak. Bakanlık tarafından oluşturulan listede ise 60’a yakın ismin yer aldığı öğrenildi. Bu isimler arasında SHP’li eski Bakanlar ağırlığı oluşturuyor. Aralarında Ercan Karakaş, Mehmet Moğultay, Fikri Sağlar, Seyfi Oktay’ın da bulunduğu isimlere bayram sonrasında resmi davetiyeleri ulaştırılacak.

Eski DSP’li Cengiz Güleç ve bir dönem milletvekilliği yapan ünlü sanatçı Arif Sağ da Bakan Çelik tarafından toplantıya davet edilecek isimler arasında yer alıyor.

Bakan Çelik, TBMM’de halen görev yapan Alevi milletvekillerini de parti ayrımı yapmaksızın Çalıştay’a davet edecek. AKP’lilerin tepkili olduğu Bağımsız Tunceli Milletvekili Kamer Genç de “Alevi Çalıştayı”na davet edilecek isimler arasında bulunuyor.



’Takıntımız yok’

Bakanlık yetkilileri, “Sorunun çözümü için herkesle görüşeceğiz. Takıntımız yok” ifadesini kullanırken Alevi olmayan milletvekillerinin de çalıştay konuğu olacağı öğrenildi. Ak Parti Milletvekili Zafer Üskül, DTP Milletvekilleri Akın Birdal ve Aysel Tuğluk’un da toplantıya katılması istenecek. Çalıştay’da, eski ve yeni tüm milletvekillerinin Alevi sorunuyla ilgili görüşleri sorulacak. Önerdikleri çözüm önerileri ise Bakan Çelik tarafından hazırlanacak Alevi raporuna eklenecek.



Karakaş: Değerlendiririm

Eski Bakan Ercan Karakaş, kendisine davetin ulaşması durumunda daveti değerlendireceğini belirterek şunları söyledi: “Ancak katılımcıların kim olduğuna ve gündeme bakmam gerekiyor. Peşinen ’Katılırım ya da katılmam’ demeyi doğru bulmuyorum. Ancak açıkçası böyle Çalıştaylar’ın düzenlenmesini zaman kaybı olarak görüyorum. Çünkü Alevi örgütleri tüm taleplerini uzun zaman önce açıkça ortaya koydular. Cem evlerinin ibahadethane olarak kabul edilmesi, zorunlu din dersleri gibi konuların çözümü zaten çok basit. Hükümet bunları yapmayı gerçekten düşünüyor mu önemli olan budur. Yoksa dediğim gibi çalıştayları zaman kaybı olarak görüyorum.”



’Gül de cemevine gidiyor’

Bakan Faruk Çelik’in “Alevi açılımı”yla ilgili toplantısında söz alan isimlerden biri de Alevi milletvekili İbrahim Yiğit oldu. Yiğit, Türkiye’deki tüm insanların inançlarını özgürce yaşamak istediklerini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı da cemevine gitti. Kendisi yanlış bir şey mi yaptı? Artık cemevlerinin yasal ibadethaneler haline getirilmesi gerekiyor” yorumu yaptı. Ve şöyle dedi: “Herkes kendi kültürünü öğrenmek istiyor. Bu gerçekleri görmemiz lazım, Türkiye’nin bunlarla yüzleşmesi lazım. Sayın Başbakan’ın kararlı olması hepimizi sevindiriyor.”



Alevi Raporu yolda

İktidarın “Alevi Açılımı” Kızılcahamam’da da gündeme geldi. Özellikle İç Anadolu Bölgesi milletvekilleri Bakan Çelik’e, “Bölgelerimizde yaşayan Alevi vatandaşlar bilgi istiyorlar. Nasıl anlatacağız?” sorusunu yönelttiler. Bakan Çelik, 6 ve 7’nci Alevi çalıştayının önümüzdeki günlerde toplanacağını belirterek, “Bu çalıştayların ardından bir rapor ortaya konulacak. Son derece hassas bir konu ve siyasallaşmaması gerekiyor” dedi. Çelik, ortaya çıkacak raporun bilim adamları tarafından değerlendirileceğini ve somut önerilerin onlar tarafından ortaya konulacağını söyledi. Bakan Çelik, “Ben konuyla ilgili gerekli açıklamaları yapıyorum. Dengeli bir politika götürmek zorunda olduğumuz için dikkatli olmalıyız” uyarısı da yaptı. Çelik, Cem Evleri’nin ibadethane sayılıp sayılmayacağı gibi somut konuların da bilim adamları tarafından değerlendirileceğini söyledi.