AKP'den Adli Yıl Açılış törenlerinin kaldırılması için kanun teklifi

AKP, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'yla tartışmasının benzerinin yaşanmaması için harekete geçerek Adli yıl açılış törenlerinin kaldırılması için kanun teklifi verildi.

AKP Milletvekilleri Ramazan Can ve Recep Özel tarafından TBMM'ye sunulan kanun teklifinde, Yargıtay Kanunu'nda öngörülen "Adli Yılın Açılışı"na ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılıyor. İlgili maddede, "Her adli yıl Ankara‘da bir törenle açılır. Yargıtay Birinci Başkanı bir konuşma yapar. Açılış konuşmasının metni ve tören gündemi üzerinde daha önceden Başkanlar Kurulunun düşüncesi alınır" düzenlemesi yer alıyordu.

Erdoğan, başbakanlığı döneminde katıldığı Danıştay'ın kuruluş yıldönümü töreninde TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'na "Edepsizlik yapıyorsun" diye çıkışarak salonu terk etmişti. Erdoğan, Feyzioğlu'nun da konuşmacı olarak davet edilmesi nedeniyle, Yargıtay'da gerçekleştirilen Adli Yıl Açılış törenine katılmamıştı.

Kanun teklifinde ayrıca şu unsurlar da yer alıyor:

Tehdidin cezası artıyor

"Tehdit" suçu yeniden düzenleniyor. Teklife göre, "Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, hürriyetine, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit eden kişi mağdurun şikayeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile" cezalandırılacak. Tehdit suçunu işleyen kamu görevlisiyle, ceza arttırılıyor.

Arama yapmak kolaylaşıyor

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun "şüpheli veya sanıkla ilgili arama" maddesinde değişiklik yapılarak, arama yapılması kolaylaştırılıyor. Mevcut kanunda arama ancak "kuvvetli şüphe" üzerine yapılabiliyordu. Yeni teklifte "makul şüphe" nedeniyle şüphelinin veya sanığın üstü, eşyası, konutu veya işyerinde arama yapılabilmesinin önü açılıyor.

El koymanın kapsamı genişliyor

Taşınmazlara, hak ve alacaklara ilişkin el koymanın kapsamı genişletiliyor. Mevcut yasada, "silahlı örgüt" veya "örgüte silah sağlama" suçu nedeniyle el koyma kararı verilebiliyordu. Yeni teklifle, "Anayasayı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç", "Hükümete karşı silahlı isyan", "silahlı örgüt", "silah sağlama" ve "suç için anlaşma" soruşturmalarında el koyma kararı verilebilmesinin önü açılıyor.

Sulh ceza hâkimi dinleme kararı verebilecek

Mevcut kanunda sadece ağır ceza mahkemelerince verilebilen dinleme kararlarının, sulh ceza hakimlerince ya da yargılamayı yapan mahkemece de verilmesinin önü açılıyor.



Avukatların dosya inceleme yetkilerine kısıtlama geliyor

Teklif yasalaşırsa, müdafinin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek yetkisi, "soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek" ise, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hakim kararıyla kısıtlanabilecek. Teklife göre müdafi ancak, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği tarihten itibaren dosya içeriğini ve muhafaza altına alınmış delilleri inceleyebilecek; bütün tutanak ve belgelerin örneklerini harçsız olarak alabilecek.

Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda, Cumhuriyet savcısı soruşturmanın yapıldığı yer sulh ceza hakiminden de karar alabilecek.

Noterler işlemleri elektronik ortamda yapabilecek

Teklifle, noterlerin bazı işlemleri elektronik ortamda, mobil imza aracılığıyla yapmalarının önü açılıyor.

Avukatlara, hâkim-savcılık yolu kolaylaşıyor

Teklifle avukatlar, hakim ve savcı olmaları kolaylaştırılıyor.Hakim ve savcı olmak için daha önce 5 yıl olan fiilen çalışma şartı iki yıla indiriliyor.

Adalet Bakanlığı yurt dışı teşkilatı kuruyor

Teklifle, Adalet Bakanlığı'nın yapısı da değiştirilerek, Bakanlığın yurtdışı teşkilatı kurmasının önü açılıyor.