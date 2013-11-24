AKP'den aday olduğunu seçmenlerden öğrendi

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Harun Karacan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak adını açıkladığını, Trabzon'dan telefonla arayan Eskişehirlilerden öğrendiğini söyleyerek "mutlu olduk. Bizim için onurdur. 789 bin Eskişehirliye hizmet vereceğiz" dedi.

Deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Eskişehirspor kafilesinin yanı sıra Eskişehir'den de çok sayıda işadamı ve bürokrat, kaldırılan özel uçakla Trabzon'a gitti. Başbakan Erdoğan da Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin toplantısı nedeniyle bulunduğu Trabzon'da dün akşam saatlerinde Novotel'de kalan Eskişehir kafilesi ile karşılaştı. Aralarında Eskişehir'in eski belediye başkanlarından Orhan Soydaş, CHP 'nin Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Ayhan Kavas'ın da bulunduğu işadamları ve bürokratlarla otel resepsiyonunun önünde ayakta bir süre sohbet eden Başbakan Erdoğan, iddiaya göre seçimlerde partilerinin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayına sahip çıkılmasını istedi. Orhan Soydaş da Başbakan Erdoğan'a "Adayınız belli değil, henüz açıklamadınız. İyi bir adayınız olursa destek verilir" dedi. Bunun üzerine Erdoğan "Adayımız Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Harun Karacan'dır. Adayımıza sahip çıkın" dedi.

Telefonla öğrendi

Eskişehir'de bulunan ETO Başkanı Harun Karacan Başbakan Erdoğan'ın açıklamasını Trabzon'da bulunan Eskişehir kafilesindekilerin kendisini telefonla aramasıyla öğrendiğini belirtti. Karacan, "Başbakanımızın açıklamasını Trabzon'da bulunan dostlarımızdan, Eskişehirlilerden öğrendim. Mutlu olduk. Bizim için onurdur. Daha önce sanayicilerimize, işadamlarımıza hizmet veriyorduk şimdi ise 789 bin Eskişehirliye hizmet vereceğiz. Ana davamız Eskişehir'dir, Eskişehir'in her metrekaresine hizmet edeceğiz" diye konuştu.

2 aday adayı var

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için AK Parti 'ye şu ana kadar İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Yapıcı ile Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Kazım Sarıca'nın adaylık için başvurduğu; ETO Başkanı Harun Karacan'ın ise başvurusunun bulunmadığı, ancak adının temayül yoklamasında üst sıralarda çıktığı öğrenildi.