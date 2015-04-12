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Politika

AKP'den aday olan Erdoğan'ın eski metin yazarı, parmaklarının zedelenmesi nedeniyle istifa etmiş

Aydın Ünal, Erdoğan'a sekiz yılda yaklaşık 6 bin A4 sayfası konuşma metni yazdı

12 Nisan 2015 14:58

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski Başdanışmanı ve metin yazarı olan Aydın Ünal, AKP Ankara 2'inci Bölge 5'inci sıradan aday gösterildi. Ünal'ın metin yazarlığı görevinden istifa etmesine klavyeye vuran parmaklarının zedelenmesini gerekçe olarak gösterdiği öğrenildi.

2007 yılından itibaren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, konuşma notlarını hazırlayan ekibin başına gelen Ünal, Erdoğan'a sekiz yılda yaklaşık 6 bin A4 sayfası konuşma metni yazdı.

 

Haber7.com'da yer alan habere göre, 2015 genel seçimlerinde milletvekili olmak için Erdoğan'ın Başdanışmanlığı görevinden istifa etti. Ünal'ın, milletvekilliği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan izin isterken, klavyeye vuran parmaklarının zedelenmesini de gerekçe gösterdiği, Erdoğan'ın da istifasını anlayışla karşıladığı öğrenildi.

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