AKP'den aday gösterilmeyen Ensarioğlu, yeğenine rakip oldu!

AKP, 1 Kasım seçimleri için Diyarbakır'dan 1'inci sırada eski Milletvekili Galip Ensarioğlu'nu aday gösterirken, 7 Haziran seçimlerinde 2'nci sırada olan ancak, seçilemeyen amcası Devlet eski Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu listeye alınmadı. Bunun üzerine amca Mehmet Salim Ensarioğlu, 2011 seçimlerinde olduğu gibi bir kez daha Diyarbakır'dan bağımsız adaylık için başvurdu.

Yeğenine karşı bir kez daha bağımsız adaylığını koyan Ensarioğlu, 7 Haziran seçimlerindeki faturanın kendisine çıkarıldığını belirterek, "Ben onlara yaşanan hezimetin sorumluluğunun kim olduğunu göstermek için bağımsız aday oluyorum. Galip benim muhatabım değil, onlarca yeğenimder biridir" dedi.

7 Haziran'da seçilemeyen Mehmet Salim Ensarioğlu, 2011 seçimlerinde de yeğeni Galip Ensariğlu'nun AKP'den aday gösterilmesi üzerine yine bağımsız aday olmuş ve yaklaşık 30 bin oy almıştı.

Diyarbakır'da 3 dönem milletvekilliği ve Devlet Bakanlığı yapan Mehmet Salim Ensarioğlu, 7 Haziran seçim sonuçlarının Diyarbakır için faturasının kendisine kesilmek istendiğini öne sürerek, şöyle dedi:

"Ankara'nın 'süreç bitti' şeklindeki bakışı, bölge insanını rencide eden konuşmalar ve mitingte patlayan bombalar ile AK Parti bu sonucu kendisi hazırladı. Diyarbakır'da bana çıkırılan bu seçim faturasının sebebinin ben olmadığımı ve kimin oy aldığını göstermek için aday oldum. Benim derdim milletvekili olmak ve koltuk peşinde koşmak değildir. Benim derdim bölgeye barışın getirilmesidir. Ben geçmişte bölge için yaşanan kirli oyunları gördüm. Zamanında idama karşı çıkarken kimse konuşmaya bile cesaret edemiyordu. Ben Kürt sorununun barış ile sonuçlanması için bir kürsü olan vekilliği barış için kullanmak istiyorum yoksa benim para- pula ve şöhrete ihtiyacım yoktur."

Yeğeni olan Galip Ensarioğlu ile bir kırgınlığının bulunmadığını ve kendisi ile yeğeninin Kürt sorununa bakış açısının farklı olmasından dolayı Ak Parti'nin onu tercih ettiğini söyleyen Mehmet Salim Ensarioğlu, "Galip, benim muhatabım değil, onlarca yeğenimden biridir. Ona karşı bir kırgınlığın yok. Ama Ak Parti böyle hamleler yaparak aileler arasında sıkıntılara yol açıyor" diye konuştu.