AKP'den aday gösterildi, yine de istifa etti

Tunceli'nin Mazgirt İlçesi'ne bağlı Akpazar Beldesi'nin AKP’li Belediye Başkanı Ali Aydın, Facebook’tan yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu. Partisi tarafından yeniden aday gösterilen Aydın, seçimlere bağımsız gireceğini bildirdi.

Mazgirt'in Akpazar Beldesi'nde iki dönemdir AKP'den belediye başkanlığı yapan Ali Aydın, bu dönem de başkan adayı gösterilmesine karşın partisinden istifa ederek, seçimlere bağımsız gireceğini açıkladı. Dün öğlen saatlerinde AKP Genel Merkezi'ne istifa dilekçesini gönderen Aydın, dün gece saatlerinde Facebook'taki sayfasından yaptığı açıklamada, " Bugün itibariyle AKP'den istifa etmiş bulunuyorum. Bağımsız aday olarak seçimlere katılacağım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.