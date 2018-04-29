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BBC Türkçe

AKP'den 'Adalet Mitingi' tepkisi: Kılıçdaroğlu topluma anarşizm sunuyor

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, 'Adalet Yürüyüşü ve Mitingi'ni, "Kılıçdaroğlu tehlikeli bir oyun oynamaktadır Seçilmiş meşru hükümeti, gayrimeşru ilan edemez" sözleriyle eleştirdi. Ünal, CHP liderini 'topluma anarşizm sunmakla' suçladı.

29 Nisan 2018 20:30

Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Mahir Ünal, Adalet Yürüyüşü ve Mitingi'yla ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'topluma anarşizm sunmakla' eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da Ankara'da başlattığı yürüyüş, Pazar günü İstanbul Maltepe'de düzenlenen mitingle sona erdi.

9 Temmuz'un bir başlangıç olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, sokak eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

AKP'li Ünal ise düzenlediği basın toplantısında CHP liderini topluma anarşizm sunmakla eleştirdi:

"Kılıçdaroğlu tehlikeli bir oyun oynamaktadır. Seçilmiş meşru hükümeti, gayri meşru edemez, bu millet de buna izin vermez. Sayın Kılıçdaroğlu bu milleti sokakla korkutacaksa bu millet 15 Temmuz cehennemini yaşamış ve tanklara göğsünü siper etmiş bir millettir.

"Demokrasiyi, siyaseti, seçilmiş hükümeti yok sayıyorsa Kemal Kılıçdaroğlu, sokakla adaletin gelmeyeceğini bilmiyor mu?

"Sokağa davetiye faşizmdir. Sokağı aktör haline getirme çabası, faşizmdir; buna asla izin vermeyiz. Sandığı ve seçimi yok sayan, isyan çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, maalesef topluma anarşizm sunmaktadır."

Ünal, CHP liderinin 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağının ortaya çıkarılma çağrısını da eleştirdi:

"17-25 Aralık'tan sonra STK görünümlü bu yapının terör örgütü olduğu ortaya çıkmıştır. Paralele devlet yapısı olarak devlet tarafından isimlendirilmiştir. Ve ondan sonra da bu yapıyla ilgili kesin kati bir mücadele başlatılmıştır.

"17-25 Aralık 2013'ten sonra AK Parti, yerel seçimler iki tane genel seçim ve üç tane kongrede kendi temizliğini yapmıştır. Ama siyasi ayağından bahseden Kemal Kılıçdaroğlu CHP içerisinde hiçbir FETÖ temizliği yapmamıştır".

Bu arada Ünal, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü etkinliklerinin Salı günü başlayacağını açıkladı.

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