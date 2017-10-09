AKP'den ABD'nin vize kararına ilişkin ilk açıklama

AKP’den ABD ile vizelerin karşılıklı kaldırılmasıyla ilgili ilk açıklama geldi. AKP Sözcüsü Mahir Ünal, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da gerekli açıklamaları yapacak. Amerikan Büyükelçiliği açıklamalar yaptı, muhatabı bizim Washington Büyükelçiliğimizdir. Onlar da açıklama yaptılar. Süreci takip ediyoruz" dedi.

"Biz her şeyden önce NATO müttefikiyiz, masada eşit bir şekilde varlığımızı sürdürüyoruz" diyen Ünal, şunları söyledi:

"Dışişleri Bakanımız gerekli açıklamaları yapacak. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da gerekli açıklamaları yapacak. Amerikan Büyükelçiliği açıklamalar yaptı, muhatabı bizim Washington Büyükelçiliğimizdir. Onlar da açıklama yaptılar. Süreci takip ediyoruz. Son derece rasyonel, uluslararası pozisyondaki haklılığının arkasında durarak, masada eşit bir şekilde varlığımızı sürdürüyoruz. Bize dönük yaptırımlarına da sessiz kalamayız. Biz kendi bölgesinde haklı davasını savunan ve dolayısıyla da siyaset olarak da bunu en iyi şekilde temsil etmesi gereken insanlarız. Biz her şeyden önce NATO müttefikiyiz. İlişkilerimize son derece dikkat ediyoruz.”