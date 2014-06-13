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Politika

AKP'den 7 il başkanlığına atama

AKP Genel Merkezi, 7 il başkanlıklarına atama yaptı

13 Haziran 2014 20:33

AK Parti, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı, 7 ilin il başkanlıklarına yeni atama yaptı.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dün itibarıyla gerçekleştirilen atamalar şöyle:

"Mersin İl Başkanlığı'na mali müşavir İsmail Taşpınar, Tekirdağ İl Başkanlığı'na sağlık işletmecisi Ahmet Akçay, Edirne İl Başkanlığı'na Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Sezen, Bolu İl Başkanlığı'na 22. ve 23. dönem Bolu milletvekili makina mühendisi Yüksel Coşkunyürek, Nevşehir İl Başkanlığı'na avukat Mehmet Ali Tanrıver, Şırnak İl Başkanlığı'na eğitimci - eski sosyal hizmetler müdürü ve iş adamı Mehmet Aşan ve Tunceli İl Başkanlığı'na iktisatçı-iş adamı Erkan Eroğlu."

 

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