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Politika

AKP'den 20 istifa!

AKP'nin Kırıkkale İlçe Başkanı Halil Danacı ve yönetimden 19 kişi partiden istifa ettiklerini açıkladı.

21 Temmuz 2008 03:00

Abdüllatif Şener'in kuracağı partiye geçmesi bekleniyor. İstifalara gerekçe olarak AKP Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen'in yönetim anlayışı gösteriliyor.

Kırıkkale'nin başka ilçelerinden de istifaların geleceği iddia edildi. AKP Kırıkale İl Başkanı Nuh Dağdelen istifalarla ilgili olarak, "Bu isimler zaten Abdullatif Şener'e gideceklerdi. Bizim yönetim anlayışımızı da bahane ediyorlar." dedi.

Öte yandan istifa eden Merkez İlçe Başkanı Halil Danacı Şener'e katılacakları iddiasının doğru olmadığını bildirdi. Danacı, "Bizi AK Parti'de kapıdan kovsalar bacadan gireriz" dedi.

İL BAŞKANI DAĞDELEN KONUŞTU

Cafesiyaset'in haberine göre AK Parti Kırıkale İl Başkanı Nuh Dağdelen istifa haberini doğruladı. Dağdelen, "İlçe yönetiminden arkadaşların istifaları doğru. Her partide olabilecek iç meseleler bunlar." dedi.

İL YÖNETİMİNDEN RAHATSISIZ

AK Parti Kırıkkale Merkez İlçe yönetiminden 20'ye yakın arkadaşı ili birlikte istifa eden ve Abdüllatif Şener'in saflarına katılacağı öne sürülen Merkez İlçe Başkanı Halil Danacı da istifayı doğrularken, Şener'le beraber hareket etmediklerini söyledi. İstafa sebebinin il yönetiminden duydukları rahatsızlıktan kaynaklandığını belirten Danacı, "Bizi AK Parti'de kapıdan kovsalar bacadan gireriz" diye konuştu. Danacı şunları söyledi: "Bizim AK Parti İl yönetiminden rahatsız olduğumuz doğru. Bunun sebebi de şu AK Parti Kırakkale İl Başkanı Nuh Dağdelen çok dar bir çevre ile istişarelerini yapıp kararlar alıyor. Biz dışlandığımızı gördük ve arkadaşlarımızla istifa etmeye karar verdik. Ama biz yine AK Partiliyiz. Başka bir partiye geçmemiz sözkonusu değil. Bizi AK Parti'de kapıdan kovsalar bacadan gireriz ama AK Parti'nin Kırıkkale il yönetiminin uygulamalarını kabul etmiyoruz..."

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