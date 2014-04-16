T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'deki izlenime göre, Gülen'in iadesi istenirse ABD ne yapacak?

Mehmet Ali Şahin, 'Ricciardone ile görüşmemde, 'Türkiye bir talepte bulunursa, üzerimizde düşeni yaparız' tarzında bir ifadesini izlenim edindim' dedi

16 Nisan 2014 15:57

AKP Genel Merkezi’ne yaptığı ziyarette ABD Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone ile görüşen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, “Fethullah Gülen grubunun faaliyetleriyle ilgili bir değerlendirmede bulunduk. Kendisi bu grubun dini bir eğitim yapan bir grup olduğunu biliyorduk ama son zamanlarda gördük ki, siyasi değerlendirmeleri var. Türkiye bir talepte bulunursa, üzerimizde düşeni yaparız tarzında bir ifadesini izlenim edindim” dedi.

Kanal 24’te Elif Çakır’ın konuğu olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Genel Merkez’i ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone ile yaptığı görüşmedeki gündem maddelerini anlattı.

Mehmet Ali Şahin’in ifadelerinden satırbaşları şöyle:

 

'Ermeni Soykırımı' tasarısı

 

"Basına kapalı bir görüşmede açıklama yapmak istemem. Ancak kendisi de bir kısmını açıkladı. Ermeni tasarısının her yıl temcit pilavı gibi sık sık gündeme gelmesinden rahatsızız, izlenimi edindim.

 

Twitter tartışması

 

Twitter devletin gizli belgelerini yayınlıyor. Devletin gizli bilgilerini yayınlayan Manning isimli kişinin ömür boyu hapse çarptırıldığını hatırlattım kendisi de kabul etti. Twitter, Youtube gibi sosyal paylaşım siteleriyle ilgili 407 yargı kararı var. Özel hayatın gizliliğiyle ilgili 6708 başvuru var. Sayın Büyükelçi de, twitter ekiplerinin gelmesinden hoşnut oldu.

 

'Paralel yapı' iddiası ve Gülen'in durumu

 

Fethullah Gülen grubunun faaliyetleriyle ilgili bir değerlendirmede bulunduk. Kendisi bu grubun dini bir eğitim yapan bir grup olduğunu biliyorduk ama son zamanlarda gördük ki, siyasi değerlendirmeleri var. Türkiye bir talepte bulunursa, üzerimizde düşeni yaparız tarzında bir ifadesini izlenim edindim.

 

Seçim sonuçları

 

Sayın Büyükelçi yerel seçim sonuçlarında AKP’nin çok önemli başarılı sağladığını, bunda da Başbakan Erdoğan'ın payı olduğunu söyledi."

 

ETİKETLER

mehmet ali şahinakpak partifrancis ricciardoneabdfethullah gülengülen cemaatiparalel yapı30 martermeni soykırımısoykırımtasarıkongresenatotwitterifade özgürlüğühaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24