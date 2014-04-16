AKP'deki izlenime göre, Gülen'in iadesi istenirse ABD ne yapacak?

AKP Genel Merkezi’ne yaptığı ziyarette ABD Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone ile görüşen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, “Fethullah Gülen grubunun faaliyetleriyle ilgili bir değerlendirmede bulunduk. Kendisi bu grubun dini bir eğitim yapan bir grup olduğunu biliyorduk ama son zamanlarda gördük ki, siyasi değerlendirmeleri var. Türkiye bir talepte bulunursa, üzerimizde düşeni yaparız tarzında bir ifadesini izlenim edindim” dedi.

Kanal 24’te Elif Çakır’ın konuğu olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Genel Merkez’i ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone ile yaptığı görüşmedeki gündem maddelerini anlattı.

Mehmet Ali Şahin’in ifadelerinden satırbaşları şöyle:

'Ermeni Soykırımı' tasarısı

"Basına kapalı bir görüşmede açıklama yapmak istemem. Ancak kendisi de bir kısmını açıkladı. Ermeni tasarısının her yıl temcit pilavı gibi sık sık gündeme gelmesinden rahatsızız, izlenimi edindim.

Twitter tartışması

Twitter devletin gizli belgelerini yayınlıyor. Devletin gizli bilgilerini yayınlayan Manning isimli kişinin ömür boyu hapse çarptırıldığını hatırlattım kendisi de kabul etti. Twitter, Youtube gibi sosyal paylaşım siteleriyle ilgili 407 yargı kararı var. Özel hayatın gizliliğiyle ilgili 6708 başvuru var. Sayın Büyükelçi de, twitter ekiplerinin gelmesinden hoşnut oldu.

'Paralel yapı' iddiası ve Gülen'in durumu

Fethullah Gülen grubunun faaliyetleriyle ilgili bir değerlendirmede bulunduk. Kendisi bu grubun dini bir eğitim yapan bir grup olduğunu biliyorduk ama son zamanlarda gördük ki, siyasi değerlendirmeleri var. Türkiye bir talepte bulunursa, üzerimizde düşeni yaparız tarzında bir ifadesini izlenim edindim.

Seçim sonuçları

Sayın Büyükelçi yerel seçim sonuçlarında AKP’nin çok önemli başarılı sağladığını, bunda da Başbakan Erdoğan'ın payı olduğunu söyledi."