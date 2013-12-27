AKP'deki istifaların ardından Meclis’teki son sandalye dağılımı

Hülya Karabağlı / ANKARA

Dershane tartışmasıyla başlayan siyasetteki yüksek gerilim, TBMM’de sandalye sayısında değişikliğe neden oldu. AKP, yaklaşık bir ay içinde ikisi eski bakan olmak üzere 6 milletvekilini kaybetti. İktidar partisinin Meclis’teki sandalye sayısı 327’den 321’e geriledi. Milletvekilliğinden de istifa ettiğini açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın istifası henüz Meclis’e gelmedi. Meclis'te CHP'nin 134, MHP'nin 52, BDP'nin 26, HDP’nin de 4 sandalyesi bulunuyor.

TBMM’nin resmi internet sayfasına istifalar henüz yansımadı. İstifa dilekçelerinin resmi olarak Kanun ve Kararlar Müdürlüğüne ulaşması bekleniyor.

İdris Bal ve Hakan Şükür

Dershane tartışmasının alevlenmesinin ardından AKP’de kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu’na sevk edilen Kütahya Milletvekili İdris Bal bu süreçte partisinden istifa eden ilk isim oldu. Bal’ın ardından , İstanbul Milletvekili Hakan Şükür de istifasını vererek sürpriz yaptı. AKP yönetiminin, istifa öncesinde Şükür’e bir türlü ulaşamadığı bilgisi de kulislere yayıldı.

Bayraktar depremi

Dershane tartışmasında suların durulduğu düşünülürken bu sefer de gündemi yolsuzluk ve rüşvet operasyonu domine etti. Haftaya bakan koltuklarında başlayan Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, Erdoğan Bayraktar ve Muammer Güler’in adının karıştığı operasyonun yankısı da büyük oldu.

Erdoğan Bayraktar, telefonla katıldığı bir TV programında “Başbakan da istifa etmeli” diyerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile milletvekilliği görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ancak, Bayraktar’ın istifası Meclis’e henüz gelmedi. Buna karşın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, partiden istifasıyla herkesi şaşırttı.

Bu süreçte, herkesin gözü AKP İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay ve arkadaşlarına çevrildi. Eski bakan, “parti içinde doğruları söylemeye devam edeceklerini” belirterek istifa etmeyeceği mesajı verdi. Ancak, AKP’nin dün Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu, İzmir Milletvekili Erdal Kalkan, Ankara Milletvekili Haluk Özdalga ve Ertuğrul Günay için ihraç talebinde bulundu. Partiden gelen bu karar üzerine Erdal Kalkan istifasın veren ilk isim oldu. Ertuğrul Günay ve “Bu bir devlet krizi” diyen Ankara Milletvekili Haluk Özdalga da partilerinden istifa ettiler.

