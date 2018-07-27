'AKP'de yerel seçim telaşı': 24 Haziran seçimlerindeki 8 puanlık oy kaybının nedeni araştırılıyor

Kulislerde, Yerel seçimlerde her zaman genel seçimden daha az oy alan AKP içinde 24 Haziran’daki 8 puanlık düşüş nedeniyle Mart 2019 seçimlerinde 17 yıllık iktidarın en düşük oy oranına inebileceği kaygısının yaşandığı konuşuluyor.

AKP'nin şimdiden önlem alma telaşına düştüğü ifade edilirken, 24 Haziran seçimleriyle ilgili kapsamlı bir rapor hazırlandığı; il ve ilçelerdeki oy oranı düşüşünün belediyelerden kaynaklı olup olmadığının araştırıldığı aktarıldı. Rapor Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın kulis haberi şöyle:

Partinin genel seçimlere göre yerel seçimlerde daha az oy aldığı gerçeğini dikkate alan AKP yöneticileri, 24 Haziran’daki 8 puanlık oy kaybının Mart 2019’da yapılacak yerelseçime etkisinin daha büyük olabileceği ve 17 yıllık iktidar dönemindeki en düşük oy oranıyla karşılaşılabileceği kaygısını taşıyor. Bu nedenle 24 Haziran seçimlerine yönelik rapora, yerel seçimlere hazırlık anlamında büyük önem veriliyor.

İl ve ilçelere göre yapılacak analizlerde, oy kaybının belediyelerden kaynaklı olduğunun belirlenmesi durumunda mevcut belediye başkanının değiştirilmesine ve yerine partinin oyunu artıracak isim arayışına karar verilecek. Erdoğan’ın, mevcut belediye başkanlarının çoğunu yeniden aday göstermeyeceği, partide başlattığı ‘gençleşme hareketi’ni belediye başkanlarına da yansıtabileceği kaydediliyor. Aday belirleme çalışmaları sırasında 24 Haziran’da yerel seçimler hesaba katılarak listeye konmayan bazı eski milletvekillerinin dikkate alınması da yapılan değerlendirmeler arasında.

Erdoğan'dan MKYK'da sürpriz değişiklikler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yerel seçim çalışmalarına başlamadan önce 18 Ağustos’ta yapılacak kongrede MKYK’de de sürpriz değişikliklere imza atması bekleniyor. Kabine ve grupta yaptığı değişimi MKYK ve ardından da MYK’de yapacağı belirtilen Erdoğan’ın, 50 kişilik kurulun yarısından fazlasını değiştireceği dile getiriliyor.

Birçok bakanın kabine dışında kalması, Erdoğan’ın sadece 4 bakanı kabineye almasının ardından MKYK’deki oluşumun da nasıl gelişeceği merak ediliyor. Halen MKYK üyesi olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yerlerini koruyup korumayacağı konusunda ise farklı görüşler dile getiriliyor.

Bazı parti yöneticileri, 3 ismin de yeni sistemde parti politikaları, hükümet ve Meclis çalışmalarının sağlıklı işlemesi açısından kurulda yer alacağını belirtiyor.

İkinci görüş ise 3 ismin kurulda yer almasının doğru olmayacağı yönünde.