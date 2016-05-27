T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'de yeni grup başkanvekilleri bugün belirlenecek

Eski Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş’ın grup başkanvekilliğine en yakın isim olduğu belirtiliyor

27 Mayıs 2016 11:37

AKP'nin 65. hükümet programanın görüşmeleri öncesinde TBMM Grubu toplanarak, yeni grup başkanvekilleri seçilecek. Nurettin Canikli yeni kurulan hükümette Başbakan Yardımcılığı görevine getirildiği için yerine yeni bir grup başkanvekili belirlenecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre, AKP'de pazar günü yapılan olağanüstü kongre ile başlayan revizyonu, hükümet değişikliği izledi. 

Bugün AK Parti’deki yenilenmenin üçüncü ayağı gerçekleştirilecek.  Nurettin Canikli, Naci Bostancı, İlknur İnceöz, Bülent Turan ve Coşkun Çakır, AKP'nin 5 grup başkanvekili. Canikli, Başbakan Yardımcısı olduğu için yerine yeni bir isim gelecek.

Eski Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş’ın bu göreve en yakın isim olduğu belirtiliyor. Elitaş’ın daha önceki dönemlerden grup başkanvekilliği tecrübesi bulunuyor. Yine grup tecrübesi olan eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’ın da grup başkanvekili olabileceği ifade ediliyor.

Mevcut grup başkanvekillerinden Bülent Turan’ın görevini sürdüreceği belirtilirken, Doğan Kubat’ın yeniden grup başkanvekilliğine dönebileceği kaydediliyor.

ETİKETLER

AKPaltmış beşinci hükümetAKP Grup Başkanvekilleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24