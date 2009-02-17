AKP'de Turgut Altınok depremi

Ankara'da belediye başkanına seks tuzağı

Gerçek neden seks kaseti mi?



Tek cümlelik açıklama



Gökçek ile anlaşamıyordu



Yerine Mustafa Ak gösterilecek



Gökçek: Listeyi beğenmedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile anlaşamadığı bilinen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Bu gelişmeye Altınok’un internete düşen özel görüntülerinin neden olduğu iddia edildi. Altınok'un yerine Mustafa Ak'ın aday gösterileceği ileri sürüldü.Partilerin belediye başkan adaylarını belirlemeleri için verilen süre bugün dolarken, "yasak aşk kaseti" iddiasıyla çalkalanan Ankara, "Keçiören depremi" ile sarsıldı. Adaylıktan çekildiğini açıklayan AKP’li Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, çekilme gerekçesini "Belediye Meclis üye listelerinin belirlenmesinde yaşanan sıkıntı" diye açıkladı.Altınok ile ilgili olarak dün akşam saatlerinde kulisler hareketlendi. Altınok ile ilgili yasak aşk görüntüleri kaydı olduğu ve bu kaydın çeşitli medya kuruluşlarına dağıtıldığı iddiaları ortaya çıktı. Bu iddiaların yankıları sürerken geç saatlerde Altınok’un çekilme açıklaması geldi.Altınok, gece yarısına doğru adaylıktan çekilme gerekçesini tek cümle ile açıkladı. Altınok, "Keçiören Belediye Meclis üye listelerinin belirlenmesinde yaşanan sıkıntı nedeniyle AKP Keçiören Belediye Başkan adaylığından çekildiğini" açıklamakla yetindi. Açıklamada, "yasak aşk kaseti" iddialarına yer verilmedi.Altınok’un, Keçiören’de Gökçek aleyhine kampanya yürüttüğü iddiaları bir süredir Ankara kulislerinde dolaşıyordu. Altınok’un "İlçede bana, Büyükşehir’de (MHP’nin adayı) Mansur Yavaş’a" diye propaganda yaptığı iddiaları öne sürülüyordu.Altınok’un adaylıktan çekilmesi Ankara’da zorlu bir yarışa hazırlanan AKP yönetiminde büyük sıkıntı yarattı. Altınok’un kararından dönmesi için yoğun kulis yürütülürken, karardan dönmeme olasılığına karşı da alelacele yeni aday arayışları başlatıldı.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile uzun süredir kavgalı olan Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olmuş ancak parti yönetiminin tercihini Gökçek’ten yana kullanmıştı. Altınok’un başkanı olduğu, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın konutunun da bulunduğu Keçiören, AKP’nin Ankara’daki en önemli kalelerinden biriydi.İddialara göre, AKP'nin, adaylıktan istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un yerine, Ankara İl Başkan Yardımcılığı ve "AKP Siyaset Akademisi" koordinatörlüğü görevlerinde de bulunan Mustafa Ak'ı aday gösterecek.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un adaylıktan çekilmesi konusunda "Bana gelen bilgi Keçiören Belediye Meclis listesini beğenmediği için istifa ettiği yönünde" dedi.Gökçek şunları söyledi: "Bana gelen bilgi Keçiören Belediye Meclis listesini beğenmediği için istifa ettiği yönündedir. Bu konuda başka bilgim yok. Altınok ile aramızda bazı problemler olsa bile, belediye başkanlığı adaylığından çekilmesi aynı partiden olmamız dolayısıyla sıkıntı yaratır." Gökçek, Altınok'un istifasıyla ilgili olarak basında yer alan haberlerin hatırlatılması üzerine, "Böyle bir yöntemi tasvip etmek mümkün değildir. Siyasette belden aşağı yapma iğrençlik ve çirkinliktir. Kimse böyle bir işten dolayı siyasi rant beklemesin. Eğer böyle bir çirkinlik yapan varsa kınıyorum" diye konuştu.