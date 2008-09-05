AKP'de Topbaş ve Gökçek’le yola devam



AKP, 29 Mart’ta yapılacak yerel seçime dönük çalışmalara başladı. Mevcut belediye başkanlarının performansına ilişkin anket yapılırken, başarılı isimler yeniden aday gösterilecek. Bu çerçevede Ankara’da Melih Gökçek, İstanbul’da Kadir Topbaş, AKP’nin yeni dönemde de adayları olacak. Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, tüm il ve ilçeleri dolaşarak nabız yokluyor. Anketler yapan teşkilat, yeni dönemde aday gösterilecek isimleri belirlemeye çalışıyor. AKP’nin en büyük hedefi ise CHP’nin kaleleri İzmir ve Ankara’nın Çankaya ilçesi ile DTP’nin kalesi Diyarbakır belediye başkanlıklarını kazanmak.



İZMİR’DE SU PROPAGANDASI



AKP’nin Aydın, İzmir gibi kentlerde kadın aday göstererek sürpriz yapmaya hazırlandığı belirtiliyor. İzmir’de CHP’li belediyeye karşı izlenecek strateji “sağlıklı ve güvenilir içme suyu” argümanına dayanacak. CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu İzmirlilere arsenikli su içirmekle suçlayan AKP İzmir İl Başkanlığı’na Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da destek vermesi, partinin İzmir’e yükleneceği mesajını veriyor. AKP’nin, sürpriz bir kadın sanatçıyı aday göstererek, İzmirli seçmen üzerinde etkili olmayı amaçladığı vurgulanıyor. Hülya Koçyiğit isminin parti teşkilatında konuşulduğu belirtiliyor.



DİYARBAKIR’DA 3 ALTERNATİF



AKP, Diyarbakır’da ise Kürt kökenli ve kentin güvenebileceği bir aday üzerinde duruyor. AKP, kenti “Doğu’nun Paris’i yapacağız” sloganıyla yola çıkacak. Altan Tan, Nihat Hatipoğlu ve Şah İsmail Bedirhanoğlu’nun isimleri öne çıkıyor. “İslamcı Kürt” kimliğiyle bilinen Tan, daha 13 yaşındayken Mücadele Birliği’ne katılmış bir isim. Tan, DTP’yi Kürtlerin ekonomik sorunlarına çözüm getirememekle eleştiriyor. Televizyondaki dini sohbetleriyle sevilen Hatipoğlu da Diyarbakır’da oldukça popüler. Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Bedirhanoğlu da, “Güneydoğu’da silah değil, şantiye istiyoruz” argümanını kullanıyor.



OĞUL GÖKÇEK’E VETO



ANKARA’DA yine Melih Gökçek ile yola devam etme niyetinde olan AKP, Gökçek’in, oğlu Osman Gökçek’i Çankaya’dan aday göstermesine ise sıcak bakmıyor. AKP, burada da güçlü ve sürpriz bir isimle Çankaya’yı almak istiyor. AKP’li kurmaylar, “Baba-oğul belediye başkanlığı olmaz” yorumunu yapıyor. AKP’lilere göre, her gün binlerce Çankayalı, AKP İletişim Merkezi’ni arayarak, yolların bozukluğundan, parkların yetersizliğinden dert yanıyor. Bu nedenle mart ayındaki seçimlerde CHP’nin şansı olmadığını öne süren AKP’liler, seçim döneminde Çankaya’da görsel ve kültürel etkinlikler düzenlemeye de hazırlanıyor.





DAYAK SONRASI MECBUREN KEÇİÖREN



AKP, zabıtaların alkollü içki satan büfeciyi dövmesi ile eleştiri oklarına hedef olan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u yeni dönemde de adaylığa hazırlıyor. AKP’li kurmaylar, Turgut Altınok’un her türlü spekülasyona karşın Keçiörenlilerin beğendiği bir isim olduğunu savunuyor. Ancak AKP’li kurmaylar, Altınok’un büyükşehirden aday olmasına sıcak bakmıyor.

