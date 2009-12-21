T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP'de sürpriz istifa

21 Aralık 2009 18:44

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Konya İl Başkanı Mustafa Çevik görevinden istifa etti.

17 Temmuz'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı 3. Olağan İl Kongresi'nde 572 oyun 327'sini alarak il başkanlığına seçilen Mustafa Çevik, görevinden istifa etti. İHA muhabirinin telefonla ulaştığı Çevik, AKP'nin teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem'in bugün kendisini AKP Genel Merkezi'ne görüşmeye çağırdığını ve istifasını istediğini söyledi. Çevik, bu istek karşısında istifa ettiğini açıkladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24