AKP'de sürpriz istifa

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Konya İl Başkanı Mustafa Çevik görevinden istifa etti.



17 Temmuz'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı 3. Olağan İl Kongresi'nde 572 oyun 327'sini alarak il başkanlığına seçilen Mustafa Çevik, görevinden istifa etti. İHA muhabirinin telefonla ulaştığı Çevik, AKP'nin teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem'in bugün kendisini AKP Genel Merkezi'ne görüşmeye çağırdığını ve istifasını istediğini söyledi. Çevik, bu istek karşısında istifa ettiğini açıkladı.

