AKP'de seçim yenilgisinin faturası büyüyor

AKP'de kaybedilen belediyelerin bedelini sadece bakanlar ödemeyecek. Erdoğan, kabineyle birlikte seçimi kaybeden il örgütleri ve parti yönetimini de değiştirecek.



Başbakan Tayyip Erdoğan, önce kabinede değişiklik yapacak. Ardından seçimi kaybeden il örgütlerini değiştirecek. Erdoğan, son olarak sonbaharda gerçekleştirilecek kongrede parti yönetiminde ciddi değişikliklere gidecek.



Kabinede bu hafta revizyon yapması beklenen Başbakan Tayyip Erdoğan, gelecek ay başlayacak il kongrelerinde seçimi kaybeden örgütlerin yönetimini değiştirmeyi, sonbaharda da parti yönetiminde ciddi değişiklikler yapmayı planlıyor.



Erdoğan, partide üç koldan revizyona gitmeyi planlıyor. Kabine revizyonu için Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısını bekleyen Erdoğan’ın perşembe günü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yapacağı olağan görüşmede yeni listeyi sunabileceği belirtiliyor. Revizyonun Gül’ün bazı isimlere itiraz etmesi nedeniyle geciktiği de öne sürülüyor. Erdoğan’ın geçen hafta yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, bütün bakanlara çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği öğrenilirken, bunun kabine revizyonunun kısa zamanda yapılacağının işareti olarak değerlendiriliyor.



