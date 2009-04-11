AKP’de seçim hesaplaşması

Sandıktan çıkan sonuçların yarattığı hayal kırıklığının ardından tartışmalar şiddetlendi. Parti içi muhalefet sesini yükseltti, AKP İzmir İl Teşkilatı karıştı.



İzmir’de yerel seçim hezimetini, “Oylarımız düşmedi” şeklinde yorumlayarak, kongrede yeniden aday olacağını açıklayan, rakiplerine de “Hepiniz birleşin, karşıma geçin” sözleriyle meydan okuyan AKP İl Başkanı Aydın Şengül, parti tabanından tepki topladı.



Belediyelere yaptığın işi açıkla



2004-2008 döneminde görev yapan eski Menemen İlçe Başkanı İdris Akkoyun, Şengül’ü hedef alarak, “İlçemizdeki 18 il delegesinden 13’ü, Menemen’le ilgisi olmayan eş, dost ve akrabaları. Bu yapıda elbette yine seçilir. İl Başkanı, parti emektarlarına ‘hodri meydan’ diyeceğine, bu efeliği CHP’ye karşı gösterseydi de seçimde ezilmeseydik” dedi.



Akkoyun, Şengül’ün şehir plancısı olduğunu hatırlatarak, AKP’li belediyelerden iş aldığını iddia etti ve ona şöyle seslendi: “Sadece Asarlık Belediyesi’ne, Aliağa Belediyesi’ne bugüne kadar ne kadar iş yaptın, önce onu açıkla.”



Adaletli, şaibesiz yönetim istedi



Akkoyun, AKP Genel Merkezi’ne de çağrıda bulunarak, İzmir’e tarafsız bir il başkanı atanmasını istedi, sözlerini şöyle tamamladı: “Genel merkez, İzmir’de başarılı olmak istiyorsa önce partiyi adaletli ve şaibesiz bir yönetime kavuşturmak zorundadır. Aksi taktirde kan kaybı çok hızlı olur. Bugünkü yönetimin arkasında teşkilat yok, parti emekçileri yok. Menemen’de adaylar pazarlıklarla hazırlandı. Ben bu kirli siyasete oy vermedim ama parti rozetimi de çıkarmadım. Çünkü mücadele edeceğim. Parti suçu işliyorsam disipline versinler, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar gider, hakkımı ararım.”



Aydemir, hem sitem hem de istifa etti



AKP’de, seçim yenilgisinin ardından başlayan hesaplaşmalar, yaprak dökümüne dönüştü. Bornova Belediye Meclisi’nin eski üyesi Latif Aydemir, parti yöneticilerinin, 30 ilçeden sadece birinde kazanmayı başarı olarak gördüğünü kaydederek, “Bu partinin İzmir’de küçük beyinlerle yönetilmesine karşı olduğum için gidiyorum” dedi ve istifa etti.



Aydemir, “İzmir’i İzmirliler yönetmiyor. İstifamla bir kıvılcım çaktım. Bunun volkana dönüşeceğini düşünüyorum” diye konuştu. Bayraklı Belediye Başkan aday adaylığına soyunan, aday gösterilmeyen 36 yaşındaki Latif Aydemir, meclis üyeliği listesinde 17’inci sırada yer bulmuş, seçilen 13 kişi arasına girememişti.



Şengül’e mesaj: Sıfır çekmek başarıysa kutla



AKP’nin Foça’daki eski ilçe başkanı Ramazan Genç de, il yönetimini sert bir dille eleştirdi. Genç, İzmir’de alınan seçim sonucunu başarı olarak gösteren İl Başkanı Aydın Şengül’e “Rakamlarla oynayarak kafa karıştırma” dedi, çarpıcı sözlerini şöyle sürdürdü:



“İl Genel Meclisi’nde 40’a düştük. Yedi belediyemizi kaybettik, 10 bin nüfuslu Bayındır’ı kazandık diye bayram ediyoruz. İl Başkanı önce samimi olsun, kafa karıştırmasın. Metropol büyüdü, bizim oylar küçüldü. Yönetim zaafiyeti var. Seçim gecesi il başkanı 30 ilçe başkanıyla birlikte istifa etmeliydi. Bir kentte sıfır çekmek başarıysa, otur da bunu kutla...”

