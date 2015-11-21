AKP'de rekor Ali Babacan'da

1 Kasım seçimlerinde yüzde 49.5 oy alarak dördüncü kez tek başına iktidar olan AKP'de yeni hükümet çalışmaları sürüyor. 63. Hükümette yer alacak bakanlar tartışılırken en çok üzerinde durulan isim Ali Babacan. 2002 seçimlerinden itibaren tek başına iktidarda kalan AKP'nin beş hükümetinde vazgeçilmez isim olarak Ali Babacan öne çıktı. Piyasalar ekonominin patronunun kim olacağını merakla beklerken Ali Babacan'ın ismi diğer bakanlıklar için de geçiyor.

Fortune Turkey'de yer alan habere göre, 18 Kasım 2002 tarihinde ilk hükümetini kuran AKP, 2015 yılına kadar 5 farklı hükümet kurdu. AKP hükümetlerinde bakanlıkların birleşmesi dikkat çekerken kabine başına ortalama 25 bakan düştü.

Buna göre AKP iktidarlarında ortaya çıkan tablo şöyle oldu:

En uzun süre bakanlık yapan: AK Parti hükümetleri döneminde en uzun süre bakanlık yapan isim Ali Babacan oldu. 2002 yılında Devlet Bakanı olan Babacan, tüm hükümetlerde görev aldı.

Aynı bakanlıkta en uzun süre görev yapanlar: Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ kırılması zor bir rekora imza attı. 61. hükümetle birlikte Binali Yıldırım ve Recep Akdağ, aynı göreve 4. kez getirilen bakanlar oldu.

Birleşen bakanlıklar: 58. Hükümet'te kültür, turizm, orman ve çevre bakanlıkları ayrıyken, 59. Hükümetle birlikte bu bakanlıklar Kültür ve Turizm, Orman ve Çevre Bakanlıkları olarak birleşti.

Yeni bakanlıklar

61. Hükümet'te iki yeni bakanlık kabineye dahil oldu. Avrupa Birliği ile ilişkilerin yürütülmesi için Avrupa Birliği ile İlişkiler Bakanlığı kuruldu, Egemen Bağış bu bakanlığa getirilen ilk isim oldu. Maliye Bakanlığı'nın yanında Ekonomi Bakanlığı ilave edildi. İlk ekonomi bakanı da Ali Babacan oldu. Kalkınma Bakanlığı da AK Parti iktidarlarında kurulan bakanlıklar arasına girdi.

İsim değiştiren bakanlıklar: 61. Hükümet'le Kadın ve Aileden sorumlu Devlet Bakanlığı yerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın yerine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Çevre ve Orman Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın yerine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın yerine, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kuruldu. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan "Ticaret" alındı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kuruldu. Ulaştırma Bakanlığı genişletilerek Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı oldu.

AKP'nin kadın bakanları: AK Parti hükümetlerinde 4 farklı kadın bakanlık yaptı. Güldal Akşit, Nimet Baş (Çubukçu), Selma Aliye Kavaf ve Ayşenur İslam AK Parti hükümetlerinde görev aldı.