AKP'de oy kaybı sürüyor

TNS Piar’ın her ay yaptığı ’Bugün seçim olsa oylar hangi partiye gider?’anketinin Ekim sonuçları açıklandı. Oyları Eylül’e göre yüzde 1.7 düşen AKP yine birinci oldu. CHP’nin oyları ise yüzde 2 arttı.



Bugün seçim olsa, oylar hangi partiye gider? En güvenilir kurum hangisi?... TNS Piar, bu soruların cevaplarını, her ay yaptığı Trendpoll Araştırması ile buluyor. Her ay düzenli olarak 18 yaş üstü, çeşitli kesimlerden iki bin kişiyle araştırma yapan TNS Piar, yaptığı araştırmanın Ekim ayı çalışmasını tamamladı. Çalışmada AKP’nin oyları geçen aya göre yüzde 1.7 düşerken CHP’nin oyları ise geçen aya göre yüzde 2.0 arttı. En büyük artış ise yüzde 5’le kararsızlarda oldu.



AKP yine birinci ama



TNS Piar’ın “Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz” sorusuna ankete katılanların yüzde 34.3’ü AKP yanıtını verdi. İktidar partisi AKP’yi yüzde 13.9’la CHP, yüzde 10.1’le de MHP takip etti. Ancak ankette yüzde 24’le kararsızlar yine ikinci parti oldu.



Geçen ayki durum...



TNS Piar’ın geçen ay yaptığı ankette ise AKP’nin oyu yüzde 36, CHP’nin ise 11.9’du. Geçen ay kararsızların oyu yüzde 19’du. Bu ay oyları yüzde 34.3’e gerileyen AKP’nin oyları Eylül 2007’de yüzde 51.9’la rekor kırmıştı.



En güvenilir yine TSK



TNS Piar’ın yaptığı ankette “En güvenilir kurum hangisi” sorusuna yüzde 87’yle birinciliği yine Türk Ordusu aldı. Orduyu yüzde 72’yle Emniyet Teşkilatı takip ediyor. Üçüncü sırada ise yüzde 66 oyla Anayasa Mahkemesi var. En güvenilir kurumlar anketinde dördüncü sırada da yüzde 54’le Cumhurbaşkanlığı yer alıyor.