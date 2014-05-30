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Politika

AKP'de operasyon; 14 ilde teşkilat yönetimleri değişiyor

AKP, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi örgütlerinde operasyona gidiyor

30 Mayıs 2014 13:34

AKP'de aralarında Ankara ve İzmir il başkanlarının da bulunduğu 10'un üzerinde il ve onlarca ilçe yönetimi görevden alınıyor.

Teşkilat Başkanlığına Süleyman Soylu’nun gelmesinin ardından AKP teşkilatlarında büyük yenileme olacağı söylenmişti. Bunun ilk adımı atılıyor.

Radikal gazetesinde yer alan habere göre, operasyonun önemli bir noktasını Başkent Ankara oluşturuyor. Ankara İl Başkanı Murat Alparslan ile yönetimi görevden alınıyor. Ankara il yönetimi ile birlikte 15’e yakın ilçe yönetiminin de aynı şekilde görevden alınacağı söyleniyor.

AKP’deki operasyon Ankara ile sınırlı kalmayacak. İstanbul dışındaki büyük illere de sıçrayacak. İzmir’le beraber 14 il yönetimine de görevden el çektirileceği öne sürülüyor.

AKP’de 30 Mart yerel seçimlerinde “başarısız” olan bazı yönetimler önceden istifalarını parti genel merkezine sunmuştu.

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