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Politika

AKP’de olaylı kongre

AKP’nin Nallıhan ilçe kongresinde arbede yaşandı. İçişleri Bakanı Beşir Atalay, olayları yatıştırmaya çalıştı.

14 Eylül 2008 03:00

AKP’nin Nallıhan ilçe kongresinde arbede yaşandı. Başkanlık Divanı 20 asil, 20 yedek olmak üzere kongrede aday olacakların 15 dakika içerisinde listelerini tamamlayarak kendilerine iletmelerini istedi.
İlçe başkanlığına aday olan Nallıhan Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Emin Solmaz, 20 kişilik listenin 15 dakikada hazırlanamayacağı gerekçesiyle itiraz etti ve konuşmak üzere söz istedi.
Bir ara kürsüye çıkarak mikrofondan partililere seslenen Solmaz, durumu protesto ettiğini ve konuyu genel başkana götüreceğini söyledi.
Solmaz’ın taraftarları ile, başka bir liste çıkaran Nuri Köklü taraftarları birbirlerinin üzerine yürüdü. Bunun üzerine emniyet güçleri salona çağırıldı.
İçişleri Bakanı Beşir Atalay salona geri dönerek tartışmayı yatıştırmaya çalıştı ve Solmaz’a “Size aday olmayın diyen yok, aday olacaksınız” dediği duyuldu. Bakanla tartışan Solmaz ise aday olmayarak salondan ayrıldı.

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