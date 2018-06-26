"AKP'de milletvekili seçilen 22 bakanın yeni kabineye girme ümitleri suya düştü"

24 Haziran'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Mileltvekilliği Genel Seçimleri'nde AKP, 295 milletvekili çıkararak Meclis çoğunluğunu kaybetti. Milletvekili listesinde yer alan ve AKP'nn Meclis çoğunluğunu almasıyla kabineye girmeyi 'bekleyen', aralarında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın da bulunduğu 22 bakanın planlarının 'suya süştüğü' kaydedildi. Kulislerde AKP'nin Meclis çoğunluğunu kaybettiği için milletvekilleri arasından bakan ataması yapması beklenmediği ifade ediliyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın kulis haberi aynen şöyle:

Seçim sonuçları, Meclis’te AKP’nin çoğunluğu yakalayarak kabineyi girmeyi bekleyen bakanları hayal kırıklığına uğrattı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın partinin milletvekili sayısının 300’ün altında kalması nedeniyle milletvekilleri arasından bakan ataması yapması beklenmiyor.

Bakanlık sayısını Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 16’ya düşürecek olan Erdoğan’ın dışarıdan bir kabine oluşturacağı kaydediliyor. Kabinede MHP kökenli isimlere de yer verilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimlerden önce bakanlık sayısını 21’den 16’ya düşüreceğini, bazı bakanlıkların kaldırılacağını, bazılarının da birleştirileceğini açıklamıştı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı’nda 5 ofis ve 9 da kurul oluşturulacak. Yeni sistem gereği bakanlar dışarıdan atanacak. Meclis içinden bir atama yapılması durumunda bakan olacak milletvekilinin yasama üyeliği düşecek.

Seçim sonuçları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından milletvekili listesine konulan bakanları da hayal kırıklığına uğrattı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AB Bakanı Ömer Çelik ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın da aralarında bulunduğu 22 bakan milletvekili aday listesinde yer aldı. 22 bakan yeniden milletvekili seçilirken, AKP’nin milletvekili sayısının 300’ün altında kalması nedeniyle yeniden kabineye girme ümitleri suya düştü.

Belki bir ya da iki isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesinde Meclis’te partinin yakalayacağı çoğunluğa göre kabinenin şekilleneceğini açıklamıştı. Partinin tek başına çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle kabineye Meclis’ten atama yapması beklenmeyen Erdoğan’ın, belki bir ya da iki ismi alabileceği konuşuluyor. Erdoğan’ın daha çok dışarıdan atama yapacağı, MHP kökenli isimlere de kabinede yer verebileceği kaydediliyor.

Makam yarışı

Bakanların milletvekili olarak devam etmesi ve kabineye alınmaması durumunda komisyon başkanlıkları ve grup yönetiminde AKP Grubu’nda büyük yarış yaşanacak. Bakanların çoğunun komisyon başkanlıklarına ve grup yönetimine getirilebileceği kaydediliyor. Bu durumda da grup ve komisyonlarda büyük bir değişim yaşanacak. MHP’ye de bazı komisyon başkanlıklarının verilebileceği kaydediliyor.

Baykal olmazsa Bahçeli yönetecek

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, kesin seçim sonuçlarını 5 Temmuz Perşembe günü açıklayacaklarını bildirdi. Resmi ilanın bu tarihte yapılması durumunda TBMM Genel Kurulu, 8 Temmuz’da toplanacak.

İlk oturumda TBMM Genel Kurulu’nu en yaşlı üye sıfatıyla CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal açacak. Ancak sağlık sorunları nedeniyle Baykal’ın gelememesi durumunda ilk oturumu, MHP Lideri Devlet Bahçeli “geçici TBMM Başkanı” olarak yönetecek. Güven, tutanakların tümünün sisteme girdiğini belirterek “Buna göre cumhurbaşkanlığı seçiminde geçerli oylar 50 milyon 65 bin 80. Sayın Erdoğan’ın almış olduğu oy ise 26 milyon 328 bin 42. Bunlar, 41 gümrük kapısı sonuçları girmeden önceki son rakamlar” diye konuştu.

TIKLAYIN - Yeni dönemde Meclis'in ilk oturumunu Devlet Bahçeli yönetebilir