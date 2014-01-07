AKP'de mesaj dayağı

AKP Nazilli İlçe Başkanı Taccettin Pirinç, geçen cumartesi günü AKP Aydın Milletvekili Ali Gültekin Kılınç'ı beklediği sırada Yönetim Kurulu üyelerinden Halit Sevim'in saldırısına uğradı. Pirinç, aldığı yumruk darbeleriyle yüzünden yaralanırken, araya giren çevredeki partililer kavgayı ayırdı. Bu sırada gelip, kavgayı gören Milletvekili Kılınç da araya girip, tarafları sakinleştirdi. Her iki taraf da birbirinden şikayetçi olmadı. Kavganın fitilini iddiaya göre, Nazilli Devlet Hastanesi'nde hizmetli olarak çalışırken geçen 31 Aralık'ta işten çıkartılan partililerden M.E.'nin AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Pirinç'e, attığı 'Helal olsun başkanım, bir tek milletin ekmeğiyle oynamadığınız kalmıştı. Sonunda onu da yaptınız. Kutlarım. Tebrikler' yazılı mesajın ateşlediği ileri sürüldü. Pirinç'in bu mesaja, 'Abim, mesajı bana değil vekiline ve itlerine yaz' diye yanıt vermesiyle gerginliğin daha da tırmandığı öne sürüldü.

Olayı anlattı

Sevim, olayın ardından yaptığı açıklamada, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Pirinç'in hakkında sağda solda ileri geri konuştuğunu iddia edip, şunları söyledi:

"Kadın kolları üyeleriyle birlikte çalışma yapmam nedeniyle hakkımda 'Halit Sevim ve melekleri' yakıştırmalarda bulunuyormuş. Olay günü vekilimizle buluşmak için saat 11.00'de partinin önünde buluşmamızı istemişti. Buluşma saatine 15 dakika kala parti önüne geldim. Hemen arkamdanda Pirinç, geldi. İkimizden başka kimse yoktu. Diğer arkadaşlar, 15-20 metre ilerde bekliyorlardı. Ben de diğerlerinin yanına gittim.

Arkadaşlarla beraber beklerken Pirinç, kötü, tahrik edici şekilde bana bakıyordu. Bugüne kadar attığı iftiralar nedeniyle kendisine kızgındım. Gayri ahlaki tutum ve siyaseten daha çok kimsenin duyup da hazmedemeyeceği şeyleri söylemişti. Bugüne kadar, 'Önümüzde seçim var' diye sabrettim. Ama Pirinç, 1-2 aydır 'Vekilin dalkavukları', 'Vekilin yalakaları' diye hakkımda sürekli konuştuğu haberleri geliyordu. Yine sesimi çıkarmamıştım. Takışmamak için partiye bile gitmemiştim.

Olay günü yine vekili beklerken bakışlarıyla taciz ediyordu. Bir de o arada mesaj olayı vardı. İşten çıkartılan bir partilinin ilçe başkanına çektiği mesaja karşılık o arkadaşa 'Bu mesajı bana değil vekil ve itlerine at' diye yazmıştı. Bu mesajı bir şekilde öğrenen yönetim kurulu üyemiz Sait Gürses, Pirinç'e telefon açıp, 'Sen ne demek istiyorsun ? Kime it diyorsun ' diye sorduğunda, 'Sana demedim Halit ve Erdal'ı kastettim' demiş.

Bunun üzerine 'Kime it diyorsun ' diye sorduğumda, 'Ne diyorsun lan sen diye' çıkıştı. Bu arada arkadaşlar araya girdi, vekilimiz de gelince otomobillere doğru yöneldik. Ancak Pirinç, bu sırada yanımdan geçerken, 'Yalakalar ve yardakçılarla işim olmaz' diye seslenince, dayanamadım kendisine vurdum."

İddiaları yalanladı

Sevim'in idialarının asılsız olduğunu öne süren Pirinç ise "Partinin ilçe başkanı olarak Nazilli'de başbakanımızı temsil etmekteyim. Dolayısıyla yapılan hakaret bana değil başbakanımıza yapılmıştır. Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum" dedi.

Pirinç, ayrıca yaşanan bu olaylar sonrasında istifa etmeyi düşünmediğini de belirtip, "Bir dava için yola çıktık. Şahsi davranmamız söz konusu olamaz. Görevimin başındayım" dedi.